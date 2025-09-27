विश्व कप जीतने का सभी टीमों के पास समान मौका : हरमनप्रीत कौर

बेंगलुरु, 26 सितंबर (आईएएनएस)। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की सभी टीमों की कप्तान टूर्नामेंट शुरू होने से चार दिन पहले बेंगलुरु और कोलंबो में एक साथ आयोजित विशेष कार्यक्रम में उत्साहित नजर आईं।

कार्यक्रम में एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया), नैट साइवर-ब्रंट (इंग्लैंड), सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) और हरमनप्रीत कौर (भारत) ने बेंगलुरु में भाग लिया। वहीं, निगार सुल्ताना (बांग्लादेश), फातिमा सना (पाकिस्तान), लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) और चमारी अट्टापट्टू (श्रीलंका) ने कोलंबो में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, "अपने देश का प्रतिनिधित्व करना किसी भी खिलाड़ी के लिए हमेशा एक खास पल होता है। एकदिवसीय विश्व कप में अपने देश का नेतृत्व करना मेरे लिए और भी खास है। इस विश्व कप में हर टीम के पास जीतने का समान मौका है, जो दर्शाता है कि हमने महिला क्रिकेट के स्तर को कितना ऊंचा उठाया है। हमें स्टेडियम खचाखच भरे हुए भी दिखने लगे हैं। यह रोमांचक होता है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। घरेलू विश्व कप हमेशा खास होता है, और हमसे बहुत उम्मीदें होती हैं। हम स्टेडियम में ढेर सारे प्रशंसकों को हमारा उत्साह बढ़ाते हुए देखेंगे, और मुझे यकीन है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।"

श्रीलंकाई कप्तान चमारी अथापट्टू ने कहा, "हम अपनी घरेलू धरती पर खेल रहे हैं और मुझे पता है कि कई श्रीलंकाई खिलाड़ी हमारा समर्थन करने के लिए वहां मौजूद होंगे। हमें उसी ऊर्जा और प्रोत्साहन की जरूरत है, जैसा हमने एशिया कप के दौरान अनुभव किया था, जहां दर्शकों की भारी भीड़ थी। मुझे उम्मीद है कि विश्व कप के मैचों के दौरान स्टेडियमों में भी वैसा ही उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा। हम एक-एक मैच पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस पल का आनंद लेना चाहते हैं। हम खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते, बल्कि खुलकर अपना स्वाभाविक खेल खेलना चाहते हैं।"

बतौर कप्तान दो खिताब जीत चुकीं और गत विजेता ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने कहा, "खिताब बचाना आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि हर टीम विश्व कप जीतने के लिए ही यहां है। हम जानते हैं कि इसे हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा। उस ट्रॉफी को उठाने के लिए आपको दुनिया की हर टीम को हराना होगा, जो वाकई रोमांचक है। हम इस चुनौती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा मानना ​​है कि यह अब तक का सबसे मुश्किल विश्व कप होगा जिसका हम हिस्सा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का इस प्रारूप और विश्व कप में एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक टीम को हराना मुश्किल होगा।"

इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने कहा, "भारत में जितने लोग मैच देखने आते हैं, क्रिकेट का समर्थन करते हैं और इसे देखना पसंद करते हैं, वह एक अलग ऊर्जा लाता है, खेल को एक अलग स्तर देता है जो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। इसलिए, मुझे लगता है कि भारत में होने वाले मैचों को खूब देखा जाएगा, और एक खिलाड़ी के तौर पर यह वाकई रोमांचक है। हमारे पास कुछ बेहद कुशल और प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले कभी विश्व कप नहीं देखा है। कभी-कभी, जब आपने इसका अनुभव नहीं किया होता है, तो आपको पता नहीं होता कि क्या उम्मीद की जाए, इसलिए पहले वाली उम्मीदें नहीं रहतीं। इसलिए, मुझे लगता है कि हमारी टीम के युवा खिलाड़ी अनुभव के साथ अच्छा संतुलन बना सकते हैं। मेरा मानना ​​है कि इस टूर्नामेंट में क्रिकेट का स्तर वाकई रोमांचक होने वाला है।"

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने कहा, "विश्व स्तर पर जीत का आत्मविश्वास और विश्वास होना वाकई एक अच्छा एहसास है। मुझे लगता है कि हमारे लिए यह जानना वाकई जरूरी है। यह एक अलग फॉर्मेट है। हर कोई शून्य से शुरुआत करता है। हम यह ट्रॉफी जीतने आए हैं। आपको इस प्रतियोगिता में सभी को हराना होगा। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।"

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने कहा, "यहां खेलने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने में हमें काफी फायदा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने सभी मैच एक ही जगह और एक ही परिस्थितियों में खेलेंगे। यह परिचितता हमारे पक्ष में काम करेगी। हां, निश्चित रूप से, हमारा मुख्य लक्ष्य शीर्ष चार में जगह बनाना है। मेरा मानना ​​है कि श्रीलंका की परिस्थितियां पाकिस्तान जैसी ही हैं, इसलिए हम वहां की परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ हैं।"

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने कहा, "यह हमारा दूसरा वनडे विश्व कप है। इससे पहले हम बड़े मंच पर जीतने के मामले में अनुभवहीन और अपरिचित थे। हालांकि उसके बाद से हमने घर और बाहर दोनों जगह काफी क्रिकेट खेला है, और अब हम जानते हैं कि टूर्नामेंट में मैच कैसे जीते जाते हैं। हम इस विश्व कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक शानदार अवसर है। हम अपने देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हैं, जहां महिला क्रिकेट में रुचि बढ़ रही है। हमारा मानना ​​है कि अपने प्रदर्शन के जरिए अपने समर्थकों को कुछ वापस देने का समय आ गया है।"

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने कहा, "मुझे लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंट में, हर टीम एक बड़ी टीम होती है। कोई एक या दो टीमें ही इसे जीतने के लिए तैयार नहीं होतीं। इन परिस्थितियों में, उपमहाद्वीप की कई टीमें खेल में शामिल हो जाती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि टूर्नामेंट के लिए हमारी रणनीति एक समय में एक ही मैच पर ध्यान केंद्रित करने की होगी और बड़े नामों के बारे में नहीं सोचना होगा।"

टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत के गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम, नवी मुंबई और श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके