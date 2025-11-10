विश्व कप जीतने के एहसास को महसूस नहीं कर पा रहे थे: स्नेह राणा

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को इतिहास रचा। डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप जीता था। यह भारतीय महिला टीम का पहला विश्व कप था। टीम की स्टार खिलाड़ी स्नेह राणा ने कहा है कि वे और सभी खिलाड़ी विश्व कप जीत की खुशी को महसूस करना चाहती थीं।

आईएएनएस से खास बातचीत में स्नेह राणा ने कहा, "जब हम बाहर बैठे थे, मैं बस लगातार प्रार्थना कर रही थी। उस समय, मुझे लगा कि बस आखिरी विकेट गिरना बाकी है, चलो मैच जल्द से जल्द खत्म कर दें ताकि हमें विश्व चैंपियन होने का एहसास हो। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद का माहौल अवास्तविक था, मैदान पर जश्न मनाया गया और फिर होटल में भी जश्न का माहौल था। पहले तो हम मैदान से बहुत देर से निकले, और फिर होटल में हमारी पार्टी के लिए कुछ इंतजाम थे।"

उन्होंने कहा, "हम उस एहसास को महसूस नहीं कर पा रहे थे। हम इतने सुन्न थे कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। इसलिए, होटल में कुछ इंतजाम थे और उसके बाद हम पार्टी कर रहे थे।"

राणा ने कहा, "जब हम अभ्यास सत्र में या किसी भी समय मैदान पर इकट्ठा होते थे, तो हम एक सकारात्मक बात पर बात करते थे कि हमें बस एक बदलाव की जरूरत है और हम उसे कर लेंगे। सभी को खुद पर इतना विश्वास था और इसी वजह से हम अच्छे अंकों से जीत पाए। हमारे दिमाग में बस एक ही बात थी कि हमें ट्रॉफी जीतनी है। हमारे ड्रेसिंग रूम में विश्व कप जीतने वाला माहौल था। हम एक-दूसरे से कहते थे कि हम ट्रॉफी जीतेंगे, और अंत में यही कारगर रहा।"

उन्होंने कहा, “मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। जाहिर है, हम लंबे समय से फाइनल खेल रहे हैं। 2017 में, हमारी लड़कियों ने फाइनल खेला था। दुर्भाग्य से, वे बहुत करीबी मुकाबले में हार गईं। पिछले विश्व कप में, जब हम सेमीफाइनल (2023 टी20 विश्व कप में) हार गए थे, तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत करीबी मुकाबला था। हमने कई बार महसूस किया कि हम सेमीफाइनल में हार जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आप सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि अगर हम इस बार जीत गए, तो हम उस मुकाम को पार कर जाएंगे। इसलिए यह एहसास अवास्तविक और एक सपने जैसा है।"

डीवाई पाटिल स्टेडियम के बारे में राणा ने कहा, "यह एक बहुत ही खास मैदान है, और अब यह और भी खास हो गया है क्योंकि ट्रॉफी उसी मैदान पर उठाई गई है। हमें उस मैदान पर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। विश्व कप भी यहीं मिला।"

