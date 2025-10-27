विश्व कप : इंदौर घटना के बाद नवी मुंबई में महिला क्रिकेटरों की सुरक्षा बढ़ाई गई

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। मौजूदा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद नवी मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह इंदौर के खजराना रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की। वे रेडिसन ब्लू होटल से पास के एक कैफे की ओर जा रही थीं। आरोपी अकील खान को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इसके जवाब में, टूर्नामेंट आयोजकों और स्थानीय अधिकारियों ने नवी मुंबई में टीम होटलों, प्रशिक्षण स्थलों और स्टेडियमों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।

इस घटना से पूरे भारत में प्रशंसकों और नागरिकों में व्यापक आक्रोश फैल गया और कई लोगों ने अपराधी के लिए कड़ी सजा की मांग की। साथ ही, कुछ समर्थकों ने चिंता व्यक्त की है कि सुरक्षा बढ़ाने से खिलाड़ी प्रशंसकों के लिए कम सुलभ हो सकते हैं।

नवी मुंबई स्टेडियम के बाहर एक प्रशंसक ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं अब भी हो रही हैं। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।"

अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी, साथ ही टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों में खिलाड़ियों और दर्शकों, दोनों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे।

पुलिस के अनुसार, यह घटना खजराना रोड के पास हुई। अकील खान नाम के संदिग्ध ने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल से दो खिलाड़ियों का पीछा किया, उनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और फिर मौके से फरार हो गया।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सुरक्षा प्रबंधक डैनी सिमंस ने सबसे पहले इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी सिमंस और स्थानीय पुलिस के बीच त्वरित सहयोग से जांच में तेजी आई।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेश दंडोतिया ने आईएएनएस को बताया कि इंदौर के आजाद नगर निवासी आरोपी अकील पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

