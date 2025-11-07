विश्व कप 2026 के अंतिम छह स्थानों के प्लेऑफ ब्रैकेट ड्रॉ का निर्धारण 20 नवंबर को: फीफा

ज्यूरिख, 7 नवंबर (आईएएनएस)। फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। यह पहला मौका है जब फुटबॉल विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 2022 में आखिरी बार कतर में आयोजित विश्व कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस बार फीफा ने 16 टीमें बढ़ा दी हैं। इससे विश्व कप में वैश्विक सहभागिता बढ़ेगी। फीफा ने कहा कि अगले विश्व कप के लिए आखिरी 6 टीमों के प्लेऑफ ब्रैकेट निर्धारण के लिए ड्रॉ का आयोजन ज्यूरिख में 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।

फीफा ने कहा कि प्लेऑफ ब्रैकेट्स को अगली पुरुष विश्व रैंकिंग के आधार पर वरीयता दी जाएगी, जो ड्रॉ से ठीक एक दिन पहले 19 नवंबर को जारी होगी।

वैश्विक संस्था ने जानकारी दी कि यूरोपीय प्लेऑफ ड्रॉ में 16 टीमें शामिल होंगी। इसमें चार बार की विश्व चैंपियन इटली भी है। इटली शेष चार यूरोपीय स्थानों के लिए संघर्ष करेगी। मैच 26 से 31 मार्च, 2026 के बीच खेले जाएंगे। यूरोप के बाहर की छह टीमें दो विश्व कप स्थानों के लिए अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। मैच मेक्सिको में खेले जाएंगे।

यूरोप में, प्लेऑफ में चार टीमों के चार मिनी-ब्रैकेट होंगे, जिनमें सिंगल-लेग सेमीफाइनल और फाइनल शामिल होंगे। 16 प्रतिभागियों में 12 यूरोपीय क्वालीफाइंग ग्रुप के उपविजेता और पिछले साल नेशंस लीग ग्रुप जीतने वाली चार अतिरिक्त टीमें शामिल होंगी। सूची में वेल्स और स्वीडन भी शामिल हो सकते हैं।

इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के लिए, इस प्रारूप में चार सबसे निचली रैंकिंग वाली टीमें एकल-मैच सेमीफाइनल में जोड़ी बनाएंगी, जिसमें विजेता टीमें अंतिम दो क्वालीफायर निर्धारित करने के लिए निर्णायक फाइनल में दो सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीमों का सामना करेंगी।

छह प्लेऑफ प्लेसहोल्डर्स को 5 दिसंबर को वाशिंगटन, डी.सी. के कैनेडी सेंटर में होने वाले विश्व कप के मुख्य ड्रॉ के दौरान, सबसे निचले रैंक वाले ग्रुप, पॉट 4 में रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं।

कतर में आयोजित आखिरी विश्व कप अर्जेंटिना ने जीता था। विश्व कप 2026 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होना है। टीमों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ इस विश्व कप के सबसे बड़े रोमांच का कारण लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनका ये आखिरी विश्व कप हो सकता है।

--आईएएनएस

पीएके/