विश्व जूनियर चैंपियनशिप: तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा ने जीत के साथ किया सफर का आगाज

गुवाहाटी, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और रक्षिता श्री ने मंगलवार को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आगाज जीत के साथ किया। सभी चार पुरुष एकल खिलाड़ी भी अगले दौर में पहुंच गए।

शीर्ष वरीयता प्राप्त तन्वी ने पोलैंड की विक्टोरिया कालेत्का को 11 मिनट में 15-2, 15-1 से हराया, जबकि आठवीं वरीयता प्राप्त उन्नति ने हांगकांग की लियू होई अन्ना को 23 मिनट में 15-8, 15-9 से आसानी से हरा दिया। इसके बाद रक्षिता श्री ने कनाडा की लुसी यांग को 15-5, 15-9 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की।

सातवीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया की थलिता विर्यावान, लड़कियों की एकल स्पर्धा में सबसे अधिक हारने वाली खिलाड़ी रहीं। चीनी ताइपे के शू-यू वेन ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 34 मिनट में 12-15, 15-7, 15-8 से जीत हासिल की।

लड़कों के एकल वर्ग में, 11वीं वरीयता प्राप्त रौनक चौहान ने श्रीलंका के थिसाथ रूपाथुंगा को 15-3, 15-6 से हराया। 15वीं वरीयता प्राप्त सूर्याक्ष रावत ने तुर्किये के यिगितकन एरोल को 15-5, 15-8 से हराया। लालथाजुआला हमार ने अमेरिका के रायलन टैन को 15-11, 15-5 से हराया। ज्ञान दत्तू टीटी ने राउंड ऑफ 32 में अपने साथियों के साथ मिलकर ब्राजील के जोआकिम मेंडोंका को 15-10, 15-13 से हराया।

प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए ज्ञान दत्तू का सामना सूर्याक्ष से होगा।

भारत को एकल वर्ग में उलटफेर का भी सामना करना पड़ा। एशियाई जूनियर चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वेन्नाला के को दूसरे दौर में पांचवीं वरीयता प्राप्त थाईलैंड की तोनरुग साहेंग से 6-15, 5-15 से हार का सामना करना पड़ा।

मिश्रित युगल स्पर्धाओं में, 14वीं वरीयता प्राप्त भव्या छाबड़ा और विशाखा टोप्पो ने इंडोनेशिया की घियान सोफ्यान और साल्साबिला औलिया को 15-4, 13-15, 15-5 से हराया।

मानसा और गायत्री रावत भी अगले दौर में पहुंच गईं। इस जोड़ी ने मिस्र की आल्या एलघंडौर और फातिमा रबी को 15-3, 15-5 से आसानी से हराया। आन्या बिष्ट और एंजेल पुनेरा ने लड़कियों के युगल वर्ग में पोलैंड की विक्टोरिया कालेत्का और ओल्गा स्ववार्नोविक्का को 15-12, 15-11 से हराया।

लड़कों के युगल वर्ग में, छठी वरीयता प्राप्त भार्गव राम अरिगेला और विश्व तेज गोब्बुरू ने दूसरे दौर में स्लोवाकिया के आंद्रेज मैकेक और आंद्रेज सुची को 15-7, 15-6 से हराया।

