विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप : सचिन यादव कांस्य पदक से चूके, नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम का निराशाजनक प्रदर्शन

टोक्यो, 18 सितंबर (आईएएनएस)। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में निराशा किया। वह आठवें स्थान पर रहे और अपना खिताब बचाने में नाकाम रहे। चोपड़ा 84.03 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी हासिल कर पाए, जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 90.23 मीटर के आसपास भी नहीं है।

नीरज चोपड़ा के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद भारत के लिए सचिन यादव ने अच्छी खबर भी दी। जापान नेशनल स्टेडियम में वह ब्रांज मेडल जीतने से 40 सेंटीमीटर से चूक गए, लेकिन 25 साल के इस खिलाड़ी ने भविष्य में जैवलिन में पदक की उम्मीद जरूर जगा दी है। सचिन यादव ने नीरज चोपड़ा से बेहतर प्रदर्शन किया और 86.27 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहे।

त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वाल्कोट ने 2012 लंदन ओलंपिक में ओलंपिक स्वर्ण जीतने के 13 साल बाद 88.16 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ विश्व चैंपियन का खिताब जीता। दो बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.38 मीटर के साथ रजत और कर्टिस थॉम्पसन ने 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता, जो 18 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भाला फेंक में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक था।

नीरज चोपड़ा के साथ-साथ पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम का प्रदर्शन भी शर्मनाक रहा। वह 82.75 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ 10वें स्थान पर रहे। जर्मनी के सीजन लीडर, जूलियन वेबर 85.54 मीटर के साथ छठे स्थान पर रहे।

प्रतियोगिता के पहले राउंड से ही खेल पलट गया था। पिछले कुछ सीजन के तीन बड़े थ्रोअर जर्मनी के जूलियन वेबर (91.51 मीटर), नीरज चोपड़ा (90.23 मीटर), और अरशद नदीम, जिन्होंने पेरिस में 92.97 मीटर के विशाल थ्रो के साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, सभी पिछड़ गए।

चोपड़ा ने 83.65 मीटर से शुरुआत की, नदीम 82.73 मीटर पर थे, जबकि वेबर ने 83.63 मीटर से शुरुआत की। यादव ने पहले टर्न पर शानदार थ्रो किया, 86.27 मीटर तक पहुंचकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और पीटर्स और थॉम्पसन के बाद तीसरे स्थान पर रहे। अगले राउंड में स्टैंडिंग में आगे बढ़ने की उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं, क्योंकि तीनों सितारे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष करते रहे।

दूसरे राउंड के अंत में, चोपड़ा अपने दूसरे टर्न में 84.03 मीटर तक भाला फेंकने के बाद आठवें स्थान पर थे। नदीम 82.73 मीटर के साथ 11वें स्थान पर रहे और वेबर अपने दूसरे टर्न पर 86.11 मीटर के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गए। यादव ने अपना दूसरा थ्रो फाउल किया और चौथे स्थान पर खिसक गए। चेक गणराज्य के जैकब वडलेज और ऑस्ट्रेलिया के कैमरन मैकएंटायर के बाहर होने के कारण नदीम पहले कट से बच गए।

नदीम अगले राउंड में फाउल के कारण बाहर हो गए। चोपड़ा, जिन्होंने 2023 में बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक और 2022 में अमेरिका के यूजीन में रजत पदक जीता था, ने अपने तीसरे और पांचवें थ्रो में फाउल किया और अगले राउंड के बाद बाहर हो गए।

--आईएएनएस

पीएके/