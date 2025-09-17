विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप : पुर्तगाल के नादेर ने वाइटमैन को हराकर पुरुषों की 1,500 मीटर दौड़ जीती

टोक्यो, 18 सितंबर (आईएएनएस)। पुर्तगाल के इसाक नादेर ने बुधवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 1,500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 34.10 सेकंड का समय निकालकर नाटकीय जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। 2022 के विश्व चैंपियन ब्रिटेन के जेक वाइटमैन 3:34.12 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे और खिताब से चूक गए, जबकि केन्या के रेनॉल्ड चेरुइयोट ने 3:34.25 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

यह जीत नादेर का पहला वैश्विक खिताब है, जो 26 वर्षीय खिलाड़ी के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन विश्व इंडोर चैंपियनशिप में दो बार शीर्ष आठ में स्थान हासिल करना था।

केन्या की फेथ चेरोटिच ने बुधवार को यहां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में शानदार जीत हासिल की।

2023 बुडापेस्ट विश्व चैंपियनशिप और 2024 पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता चेरोटिच ने 8 मिनट 51.59 सेकंड का चैंपियनशिप रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता।

गत चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बहरीन की विनफ्रेड यावी ने 8:56.46 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता, जबकि इथियोपिया के सेम्बो अल्मायू ने 8:58.86 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता।

इस बीच, पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में, गत चैंपियन नीरज चोपड़ा और पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अलग-अलग शैलियों में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में दो बार के पदक विजेता चोपड़ा ने 84.85 मीटर की अपनी पहली थ्रो के साथ क्वालीफाइंग मानक को पार कर लिया।

नदीम को तीसरे और अंतिम प्रयास में 85.28 मीटर तक भाला फेंककर अपना स्थान पक्का करने से पहले कुछ मुश्किल आई। 27 वर्षीय चोपड़ा क्वालीफाइंग थ्रोअर्स की सूची में पांचवें स्थान पर रहे। दो बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 89.83 मीटर के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर 87.21 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नदीम चौथे स्थान पर रहे।

इससे पहले, न्यूजीलैंड के ओलंपिक चैंपियन हामिश केर ने मंगलवार को पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में जीत हासिल की। ​​29 वर्षीय चोपड़ा ने विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2.36 मीटर की दूरी तय करके अपना पहला वैश्विक आउटडोर खिताब हासिल किया।

2022 के विश्व इनडोर चैंपियन, दक्षिण कोरिया के वू सांग-ह्योक ने 2022 के बाद अपना दूसरा विश्व चैंपियनशिप रजत पदक 2.34 मीटर की दूरी तय करके हासिल किया। चेक गणराज्य के जान स्टेफेला ने 2.31 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता, उन्होंने काउंटबैक में यूक्रेन के ओलेह डोरोशचुक को पछाड़ा।

