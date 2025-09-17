विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप : नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

टोक्यो, 17 सितंबर (आईएएनएस)। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और गत चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वालीफाइंग राउंड के अपने पहले ही प्रयास में आवश्यक क्वालीफाइंग मार्क हासिल कर लिया।

नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल के लिए क्वालीफाइंग मार्क 84.50 मीटर निर्धारित की गई थी।

यह लगातार पांचवां मौका था, जब चोपड़ा को फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए सिर्फ एक प्रयास की आवश्यकता पड़ी। 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2022 और 2023 विश्व चैंपियनशिप, 2024 पेरिस ओलंपिक के फाइनल में भी चोपड़ा ने पहले प्रयास में ही जगह बनाई थी।

जर्मनी के जूलियन वेबर ने दूसरे प्रयास में फाइनल में जगह बनाई। पहले प्रयास में वेबर ने 82.29 मीटर दूर थ्रो फेंका था। दूसरे प्रयास में 87.21 मीटर थ्रो फेंक वह फाइनल में पहुंचे।

2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले चोपड़ा गुरुवार को 2023 में बुडापेस्ट में जीते गए विश्व खिताब का बचाव करेंगे। हरियाणा के 27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने दो साल पहले बुडापेस्ट में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ एथलेटिक्स में भारत के पहले विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। उस अवसर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता था।

पिछले साल पेरिस ओलंपिक में नीरज को अरशद नदीम ने 92.97 मीटर लंबा थ्रो फेंक पछाड़ दिया था और गोल्ड जीता था। नीरज को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

नीरज ने सीजन की शुरुआत कतर के दोहा में डायमंड लीग में 90.23 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड थ्रो के साथ 90 मीटर का आंकड़ा पार कर किया था। इस थ्रो की वजह से वह वर्तमान में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में जर्मनी के जूलियन वेबर और ब्राजील के लुईज दा सिल्वा के बाद तीसरे स्थान पर हैं।

--आईएएनएस

पीएके/