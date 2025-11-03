विश्व चैंपियन टीम इंडिया को भेंट में मिलेगा चांदी का बैट और स्टंप्स

सूरत, 3 नवंबर (आईएएनएस)। सूरत के डी खुशालदास ज्वैलर्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनने पर चांदी का बैट और स्टंप्स भेंट करने की घोषणा की है। इस हैंडमेड वर्क में राजस्थानी कारीगरी नजर आती है, जिसमें 340 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इसका कुल वजन 3,818 ग्राम है।

इस बैट और स्टंप को बनाने वाले ज्वेलर दीपक चौकसी ने कहा, "चांदी का बैट और स्टंप वर्ल्ड चैंपियन टीम को भेंट में दिया जाएगा। यह एक अनोखा और यादगार गिफ्ट है जो टीम की उपलब्धि को और भी खास बनाता है। इसके साथ हमने मेक-इन-इंडिया का भी संदेश दिया है। यह 7 दिनों में तैयार किया गया है। इसमें राजस्थानी कारीगरी देखने को मिलती है।"

ज्वैलरी शो रूम की एमडी शीतल चौकसी ने कहा, "जब पुरुषों का वर्ल्ड कप होता था तब भी हम चियर्स करते थे लेकिन, इस बार महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है, तो हमें गर्व हो रहा है। अब कपिल देव और एमएस धोनी के साथ एक महिला भी वर्ल्ड कप लेकर खड़ी होगी। हमने महिला खिलाड़ियों को प्रोत्सहित करने के लिए इसे तैयार किया है।"

7 में से 3 मुकाबले गंवाकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। एक वक्त था, जब उसे खिताब जीतने का प्रबल दावेदार नहीं माना जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने इसे गलत साबित किया।

रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा (87) और दीप्ति शर्मा (58) की मदद से 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से अयाबोंगा खाका ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके।

साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 101 रन की पारी खेली, जबकि एनेरी डर्कसेन ने 35 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

आरएसएसजी