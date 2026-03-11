विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप: तीसरे दिन भारत के 5 मुक्केबाजों ने दर्ज की जीत

बैंकॉक, 10 मार्च (आईएएनएस)। भारत की युवा बॉक्सिंग टीम का वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में शानदार प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को भारत के पांच मुक्केबाजों ने जीत का 'पंच' लगाया। चंद्रिका पुजारी, जॉयश्री देवी, अंबेकर, गुंजन और प्रार्ची ने एक के बाद एक पंचों की बरसात करते हुए विपक्षी मुक्केबाजों को चारों खाने चित किया।

चंद्रिका पुजारी (50 किलोग्राम) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेनेजुएला की अपनी विरोधी खिलाड़ी पर 5-0 से जीत हासिल की। ​​जॉयश्री देवी (54 किलोग्राम) ने भी टूर्नामेंट में अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने लगातार अटैक करके बाउट को कंट्रोल किया और कजाकिस्तान की खिलाड़ी के खिलाफ तीसरे राउंड में रेफरी स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट (आरएससी) से जीत हासिल की।

भारत को पुरुषों के डिवीजन में भी सफलता मिली। एल. अंबेकर (50 किलोग्राम) ने इक्वाडोर पर 5-0 से जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने दिन का अंत दो और बेहतरीन जीत के साथ किया। गुंजन (48 किलोग्राम) ने इटली की अपनी विरोधी को करीबी मुकाबले में हराया। उन्होंने इटली की खिलाड़ी को 3-2 से शिकस्त दी। ​​इसके बाद प्राची (60 किलोग्राम) ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने मुकाबले के शुरुआती राउंड में आरएससी के जरिए अपनी इक्वाडोर की विरोधी को हराकर भारत की दिन की पांचवीं जीत पक्की की।

वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 8 से 15 मार्च तक बैंकॉक में हो रहा है और इसमें दुनिया भर के कई होनहार युवा बॉक्सर यूथ ओलंपिक वेट कैटेगरी में मुकाबला कर रहे हैं। यह टूर्नामेंट उभरते हुए बॉक्सरों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खुद को परखने और यूथ लेवल पर कीमती अनुभव हासिल करने के लिए एक जरूरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देता है।

भारत ने पिछले साल बहरीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद इस टूर्नामेंट का भी जोरदार आगाज किया है। भारत ने एशियन यूथ गेम्स में 4 स्वर्ण, 2 रजत और एक कांस्य पदक समेत कुल 7 मेडल अपने नाम किए थे। यह इस स्तर पर यूथ बॉक्सिंग में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। तीसरे दिन पांच जीत के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक कमाल की फॉर्म में नजर आई है। भारत अपनी इसी फॉर्म को आगे भी बरकरार रखना चाहेगा।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी