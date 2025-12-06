खेल

विशाखापत्तनम में विराट कोहली का धांसू वनडे रिकॉर्ड, 97.83 की औसत से बल्लेबाजी

Dec 06, 2025, 04:02 AM

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाना है। इस मैदान पर विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है।

भारत ने विशाखापत्तनम में अब तक कुल 10 मैच खेले हैं। इस बीच 7 मुकाबलों में विराट कोहली टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान कोहली ने यहां 97.83 की औसत के साथ 587 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। इस मैदान पर कोहली 6 छक्के और 53 चौके लगा चुके हैं। कोहली के अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज यहां वनडे करियर में 400 का आंकड़ा तक नहीं छू सका है।

भारत ने साल 2005 और 2007 में इस मैदान पर शुरुआती दो मुकाबले खेले। कोहली ने साल 2008 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया। इसके बाद से साल 2017 में खेले गए मुकाबले को छोड़कर यहां भारत के सभी वनडे मैच का हिस्सा रहे।

विराट कोहली ने 20 अक्टूबर 2010 को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 121 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 118 रन बनाए। भारत ने इस मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया।

इसके बाद कोहली ने विशाखापत्तनम में 2 दिसंबर 2011 को वेस्टइंडीज के विरुद्ध मुकाबला खेला, जिसमें 123 गेंदों में 117 रन बनाकर भारत को 5 विकेट से जीत दिलाई। इस पारी में कोहली ने 14 चौके लगाए। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

24 नवंबर 2013 को विराट कोहली इस मैदान पर शतक से महज 1 रन दूर रह गए। कोहली ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 100 गेंदों में 9 चौकों के साथ 99 रन बनाए, लेकिन टीम 2 विकेट से मैच हार गई।

विराट कोहली ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में 29 अक्टूबर 2016 को अपना चौथा मैच खेला, जिसमें न्यूजीलैंड के विरुद्ध 65 रन बनाए। इसके बाद 24 अक्टूबर 2018 को 'रन मशीन' कोहली ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 157 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 129 गेंदों में 4 छक्के और 13 चौके जड़े। हालांकि, दोनों ही टीमों ने 321-321 रन बनाए और मुकाबला टाई रहा, लेकिन कोहली 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए।

18 दिसंबर 2019 को कोहली यहां पहली और इकलौती बार 'शून्य' पर आउट हुए। यह मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ था। 19 मार्च 2023 को कोहली ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 रन की पारी खेली थी।

