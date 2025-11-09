खेल

वॉशिंगटन सुंदर बने 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज', राहिल खाजा ने सौंपा खास मेडल

Nov 09, 2025, 04:51 PM

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया है। बीसीसीआई ने रविवार को ड्रेसिंग रूम का वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी।

ड्रेसिंग रूम में टीम ऑपरेशंस मैनेजर राहिल खाजा ने वॉशिंगटन सुंदर को खास मेडल दिया, जिसे हासिल करने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने बताया कि उनका ऑस्ट्रेलिया में खेलने और टीम की जीत में योगदान देने का अनुभव बेहद खास रहा है।

मेडल देने के बाद राहिल खाजा ने वॉशिंगटन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके सहयोग से खिलाड़ियों का काम आसान हो जाता है।

वॉशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के तीन मुकाबलों में मौका दिया गया। उन्होंने होबार्ट में नाबाद 49 रन की पारी खेली, जबकि कैरारा में 12 रन बनाने के अलावा, 3 विकेट हासिल किए। हालांकि, उन्हें ब्रिस्बेन में बारिश के चलते बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका नहीं मिल सका।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी, लेकिन सीरीज का पहला ही मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

भारत ने क्वींसलैंड में खेले गए सीरीज के चौथे मैच को 48 रन से अपने नाम करते हुए 2-1 से बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसे में सीरीज का अंतिम मैच निर्णायक बन गया था, लेकिन बारिश के चलते इस मुकाबले में 4.5 ओवरों से आगे का खेल नहीं हो सका।

ब्रिस्बेन में खेले गए अंतिम मुकाबले में भारत ने 4.5 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए 52 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 23 और शुभमन गिल 29 रन बनाकर नाबाद रहे।

--आईएएनएस

आरएसजी

