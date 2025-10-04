खेल

वेस्टइंडीज पर 'परफेक्ट' जीत के बाद कप्तान गिल ने टीम के प्रदर्शन की सराहना की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 04, 2025, 05:06 PM

अहमदाबाद, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी और 140 रनों से मिली अपनी पहली घरेलू टेस्ट मैच जीत को 'परफेक्ट' बताया, जिसकी उन्हें हमेशा चाहत थी।

केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा के शतकों के साथ-साथ बढ़िया फिल्डिंग और शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने तीन दिन के अंदर बड़ी जीत हासिल की और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में गिल ने कहा, "लगातार छह टॉस हार गए हैं, लेकिन जब तक हम मैच जीतते रहेंगे, तब तक यह हमारे लिए मायने नहीं रखता। यह हमारे लिए एक बेहतरीन मैच था, इसलिए मैं जीत से बहुत खुश हूं। ईमानदारी से कहूं तो, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक बेहतरीन मैच था। मैच में तीन शतक बने और हमने दोनों पारियों में बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण किया। हमें इस मैच को लेकर कोई शिकायत नहीं है।"

गिल और बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भले ही बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने मैच जिताने में दूसरों के योगदान को सराहा। गिल ने कहा, "निश्चित रूप से, जब भी आपको अच्छी शुरुआत मिलती है, तो मुझे लगता है कि यह बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा विकेट था। हमें दोनों (जायसवाल और मुझे) अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन हम उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। कई अन्य बल्लेबाजों ने इसे बड़ी पारी में बदला, इसलिए मैं उनके लिए खुश हूं।"

उन्होंने कहा, "जब आपके पास उनके जैसे बेहतरीन स्पिनर होते हैं, तो गेंदबाजी में बदलाव करना मुश्किल होता है। लेकिन ज्यादा विकल्प होना कम विकल्प होने से बेहतर होता है। यह हमेशा चुनौती होती है, और यही भारत में खेलने का मज़ा है। हमेशा कोई न कोई खिलाड़ी टीम के लिए काम करने को तैयार रहता है। पूरी टीम और युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।"

टेस्ट मैचों में अपनी अब तक की कप्तानी के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा, "बहुत सी बातें हैं – जो मैंने सीखा है, उनमें से कुछ चुनना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले दो सालों में हमने एक टीम के रूप में कैसे जुड़ाव बनाया और खुद को मुश्किल हालात से कैसे बाहर निकाला, यह देखना मेरे लिए बहुत अच्छा था। हम अभी भी टीम के तौर पर लगातार सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक हम अपने अनुभवों से सीखते रहेंगे, तब तक हम मैच में अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे।"

--आईएएनएस

एसएचके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...