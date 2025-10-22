वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ पूरे 50 ओवर स्पिनरों ने की गेंदबाजी

ढाका, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। मंगलवार को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश की पारी के सभी 50 ओवर वेस्टइंडीज के स्पिनरों ने फेंके। इससे पहले वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि पारी के पूरे 50 ओवर स्पिनरों ने फेंके हों।

मंगलवार को शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। बांग्लादेश की पारी के सभी 50 ओवर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने स्पिनरों से कराए।

वेस्टइंडीज के लिए अकील हुसैन, रोस्टन चेज, खेरी पियरे, गुडाकेश मोती और एलिक अथांजे ने 10-10 ओवर फेंके।

अकील हुसैन ने 10 ओवर में 41 रन देकर 2, गुडाकेश मोती ने 10 ओवर में 65 रन देकर 3, और एलिक अथांजे ने 10 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। रोस्टन चेज ने 10 ओवर में 44 रन और खेरी पियरे ने 10 ओवर में 43 रन दिए, लेकिन दोनों को विकेट नहीं मिला।

लंबे समय से क्रिकेट के मैदान पर अपने निराशाजनक प्रदर्शन के लिए चर्चा में रही वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप का सभी 50 ओवर स्पिनरों से कराने का निर्णय बेहद अनूठा रहा। उनके इस निर्णय की वजह से टीम के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया।

बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो पहले मैच की तरह ही इस मैच में भी बल्लेबाजों ने निराश किया। बांग्लादेश 50 ओवर में 7 विकेट पर 213 रन बना सकी। टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी करने आए सौम्य सरकार ने 45 और रिशाद हुसैन ने 14 गेंद पर नाबाद 39, कप्तान मेहिदी हसन मिराज ने नाबाद 32, और नुरुल हसन ने 23 रन बनाए। रिशाद हुसैन की पारी के अंत में की गई विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत बांग्लादेश 213 तक पहुंच सकी।

सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को हार का सामना करना पड़ा था। टीम 208 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी।

