वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज ने मंगलवार को ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज ने 1991 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीती है।

वेस्टइंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में यह रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 2015 में क्राइस्टचर्च में 150 रन से हराया था। ओवरऑल वेस्टइंडीज की वनडे क्रिकेट इतिहास की चौथी सबसे बड़ी जीत है। कैरेबियन टीम ने 2011 में नीदरलैंड को 215 रन से हराकर वनडे की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 2010 में इस टीम ने कनाडा को 208 रन से हराकर अपनी दूसरी और 2014 में न्यूजीलैंड को 203 रन से हराकर तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी।

वेस्टइंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ 202 रन की ऐतिहासिक जीत दिलाने में कप्तान शाई होप और जायडेन सिल्स की अहम भूमिका रही। होप ने 94 गेंद पर 5 छक्के और 10 चौके लगाते हुए नाबाद 120 रन की पारी खेली। वनडे फॉर्मेट का यह उनका 18वां शतक था। वहीं जायडेन सिल्स ने सिर्फ 18 रन देकर 6 विकेट लिए।

मैच पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज 40 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी थी। कप्तान शाई होप 67 गेंद पर 60 और रोस्टन चेज 26 गेंद पर 30 रन बनाकर खेल रहे थे। यहां मैच पर पाकिस्तान की पकड़ दिख रही थी। लेकिन, आखिरी 10 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 119 रन बनाए। होप ने जो आखिरी 27 गेंद पर 60 रन बनाए। वहीं, ग्रिव्स ने 24 गेंद पर 43 रन ठोके। इन दोनों की रनों की आतिशबाजी ने वेस्टइंडीज को 294 तक पहुंचा दिया।

295 का लक्ष्य हासिल करने उतरी पाकिस्तान तेज गेंदबाज जायडेन सिल्स के सामने पूरी तरह बिखर गई। सिल्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट लिए। सायम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, कप्तान रिजवान सभी को 23 रन के अंदर सिल्स ने पवेलियन भेज दिया। इनमें सिर्फ बाबर आजम थे, जिनका खाता खुला, वे 9 रन बनाकर आउट हुए। सिल्स ने नसीम शाह और हसन अली का विकेट भी लिया। 2 विकेट गुडाकेश मोती और एक विकेट रोस्टन चेज को मिला।

पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक 30 रन सलमान अली आगा ने बनाए। मोहम्मद नवाज ने 23 और हसन नवाज ने 13 रन बनाए। बाकी 8 बल्लेबाजों में पांच का खाता नहीं खुला।

लगातार हार से जूझ रही वेस्टइंडीज के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मिली यह सीरीज जीत संजीवनी की तरह है।

