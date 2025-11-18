वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच न्यूजीलैंड को झटका, बाहर हुआ यह खिलाड़ी

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर डैरिल मिशेल वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। मिशेल के स्थान पर हेनरी निकोल्स सीरीज के शेष मुकाबलों में टीम का हिस्सा रहेंगे।

मिशेल की चोट को लेकर हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "इंजरी के कारण सीरीज की शुरुआत में ही बाहर होना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब आप डैरिल की तरह शानदार फॉर्म में हों। इस गर्मी में अब तक वनडे फॉर्मेट में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसलिए सीरीज के दो अहम मुकाबलों में उनकी कमी खलेगी। अच्छी बात यह है कि उनकी चोट मामूली है। हमें उम्मीद है कि डैरिल टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से फिट हो जाएंगे।"

कोच ने मिशेल के स्थान पर चुने गए हेनरी निकोल्स को लेकर कहा, "हेनरी एक अनुभवी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। वह फोर्ड ट्रॉफी में बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। अच्छी फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि हेनरी मौका मिलने पर खेलने के लिए तैयार होंगे।"

सीरीज का पहला मैच हेगले ओवल में खेला गया था, जिसमें 119 रनों की शतकीय पारी के दौरान डैरिल मिशेल को जांघ में तकलीफ महसूस हुई थी। इस पारी में उन्होंने 118 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 119 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए नहीं उतरे। न्यूजीलैंड ने इस मैच को 7 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-0 से लीड बनाई। सीरीज के शेष मुकाबले 19 और 22 नवंबर को खेले जाने हैं।

ग्रोइन स्कैन में डैरिल मिशेल की कमर में मामूली इंजरी का पता चला है, जिसके लिए उन्हें दो हफ्तों तक रिहैबिलिटेशन करना होगा। उन्होंने अब तक न्यूजीलैंड की ओर से 56 वनडे मुकाबलों में 53.13 की औसत के साथ 2,338 रन बनाए हैं।

दोनों देशों के बीच 2 दिसंबर से तीन टेस्ट मुकाबलों की सीरीज शुरू होगी, जिससे पहले मिशेल के फिट होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

आरएसजी