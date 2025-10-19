वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच नासुम अहमद की बांग्लादेशी टीम में एंट्री

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच बाएं हाथ के स्पिनर नासुम अहमद को टीम में शामिल किया है।

शनिवार को ढाका के शेर-ए-बांग्लादेश नेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में लो और स्लो पिच पर दोनों टीमों के स्पिनर्स ने प्रभावी भूमिका निभाई थी। शायद यही वजह रही कि मेजबान टीम में नासुम अहमद को शामिल किया गया है।

वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवरों में 19 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज ने 2 विकेट हासिल किए थे। वहीं, बांग्लादेशी स्पिनर रिशाद हुसैन और तनवीर इस्लाम ने मिलकर 7 विकेट हासिल किए थे।

30 वर्षीय नासुम अहमद बांग्लादेश की ओर से 18 वनडे मुकाबलों में 4.48 की इकॉनमी से 16 विकेट हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अपना पिछला वनडे मैच दिसंबर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। स्पिनर के रूप में उन्हें उनकी सटीकता, बदलती गति और मध्य ओवरों में दबाव में गेंदबाजी करने की क्षमता के लिए जाना जाता है।

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 21 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके बाद सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 23 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके बाद तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज 27 से 31 अक्टूबर के बीच चटगांव में खेली जानी है।

बांग्लादेश ने सीरीज के पहले मैच में तौहीद हृदोय (51) की अर्धशतकीय पारी के दम पर 207 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 39 ओवर में महज 133 रन पर सिमट गई। इस मुकाबले में रिशाद हुसैन ने 6 विकेट हासिल किए थे।

वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम : मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, मोहम्मद सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हृदोय, महिदुल इस्लाम अंकोन, जेकर अली, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तनजीम हसन साकिब, हसन महमूद, नासुम अहमद।

--आईएएनएस

आरएसजी/वीसी