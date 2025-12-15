खेल

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम में एजाज पटेल और टॉम ब्लंडेल की वापसी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 15, 2025, 08:09 AM

वेलिंगटन, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर एजाज पटेल को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए टीम में चुना गया है। यह मैच गुरुवार से माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा।

एजाज पटेल को ब्लेयर टिकनर की जगह टीम में शामिल किया गया है। टिकनर दूसरे टेस्ट के दौरान वेलिंगटन में बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय कंधे में चोट लगने के कारण बाहर हो गए थे।

37 वर्षीय एजाज पटेल वही गेंदबाज हैं, जिन्होंने वर्ष 2021 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में सभी दस विकेट लिए थे। फरवरी 2020 के बाद यह उनका घरेलू जमीन पर पहला टेस्ट मैच हो सकता है।

एजाज पटेल ने आखिरी बार वर्ष 2024 में भारत दौरे के दौरान तीसरे टेस्ट में खेला था। उस मैच में उन्होंने 160 रन देकर 11 विकेट लिए थे और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया था। उस दौरे में न्यूजीलैंड ने भारत को 3–0 से हराया था।

हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि एजाज ऐसे गेंदबाज़ हैं, जिन पर टीम भरोसा कर सकती है। उन्होंने बताया कि बे ओवल की पिच पर आमतौर पर गेंद ज्यादा घूमती है और उनकी गेंदबाजी टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है।

वाल्टर ने कहा, "तीसरे टेस्ट में एक और स्पिनर को शामिल करने से हमारे गेंदबाजी आक्रमण में थोड़ी और विविधता आएगी, साथ ही हमारे सीमर्स भी हैं जो इस सीरीज में अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।"

विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल भी टीम में लौट आए हैं। वे पहले टेस्ट में लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। कोच ने कहा कि टॉम अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उनका अनुभव टीम के लिए बहुत अहम है, खासकर तब जब टीम में कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल हैं।

ब्लंडेल की गैरमौजूदगी में डेब्यू करने वाले मिच हे अब कैंटरबरी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। कोच ने उनके प्रदर्शन की भी सराहना की।

तेज गेंदबाज माइकल रे, जैक फॉल्क्स, जैकब डफी और क्रिस्टियन क्लार्क तीसरे टेस्ट के लिए टीम में बने हुए हैं। माइकल रे ने वेलिंगटन टेस्ट में अपने पहले ही मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि काइल जैमीसन लाल गेंद के क्रिकेट में वापसी की योजना पर अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। वे फिटनेस पर काम कर रहे हैं और सहयोगी स्टाफ के साथ मिलकर टेस्ट क्रिकेट में लौटने की तैयारी कर रहे हैं।

तीसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम इस प्रकार है-

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, डेरिल मिशेल, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन, विल यंग

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...