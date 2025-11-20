वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने की महान ब्रायन लारा की बराबरी

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला गया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने इस मैच में शतक लगाते हुए महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे शाई होप ने 69 गेंद पर 4 छक्कों और 13 चौकों की मदद से नाबाद 109 रन की पारी खेली। होप के वनडे करियर का यह 19वां शतक था। इस शतक के साथ ही होप ने ब्रायन लारा द्वारा वेस्टइंडीज के लिए वनडे में लगाए 19 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। साथ ही वनडे क्रिकेट में अपने 6,000 रन भी पूरे कर लिए। शतकीय पारी के लिए होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन वेस्टइंडीज यह मुकाबला 5 विकेट से हार गई।

वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में होप ब्रायन लारा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। 25 शतक के साथ क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं।

शाई होप ने 2016 से 2019 के बीच खेले 147 वनडे मैचों की 142 पारियों में 22 बार नाबाद रहते हुए 19 शतक और 30 अर्धशतक की मदद से 6,097 रन बनाए हैं। होप का औसत 50.80 है। उनका सर्वाधिक स्कोर 170 रन है।

ब्रायन लारा ने 1990 से 2007 के बीच 299 मैचों की 289 पारियों में 32 बार नाबाद रहते हुए 19 शतक और 63 अर्धशतक की मदद से 10,405 रन बनाए हैं। लारा का औसत 40.48 और सर्वाधिक स्कोर 169 रन है।

क्रिस गेल वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। 1999 से 2019 के बीच 301 वनडे मैचों की 294 पारियों में 17 बार नाबाद रहते हुए 25 शतक, जिसमें 1 दोहरा शतक भी है, और 54 अर्धशतक की मदद से 10,480 रन बनाए हैं। गेल का औसत 37.83 रहा है।

