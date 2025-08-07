खेल

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: जोसेफ को आराम, वनडे सीरीज के लिए शेफर्ड की वापसी

Aug 07, 2025, 10:51 AM

सेंट जॉन्स, 6 अगस्त (आईएएनएस)। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ का वर्कलोड मैनेज करने के लिए उनके आराम को बढ़ा दिया गया है। ब्रायन लारा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज गुरुवार से शुरू होगी, जिसके लिए ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड टीम में वापसी कर रहे हैं।

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (सीडब्ल्यूआई) ने बताया कि 15 सदस्यीय वनडे टीम का मूल ढांचा वही रहेगा, जिसने हाल ही में इंग्लैंड, बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर शानदार जीत दर्ज की है। टीम अब अपने घरेलू मैदान पर लगातार चौथी वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी।

पाकिस्तान-वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आठ अगस्त को खेला जाएगा, जबकि 10 और 12 अगस्त को शेष दो मुकाबले आयोजित होंगे।

वेस्टइंडीज की टीम हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज को 2-1 से गंवा चुकी है, जिसके सभी मैच फ्लोरिडा के लॉडरहिल स्थित सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क में खेले गए थे। ऐसा लगातार सातवीं बार था, जब पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में मात दी।

पाकिस्तान के खिलाफ यह सीरीज वनडे विश्व कप-2027 की तैयारी का हिस्सा है। हेड कोच डैरेन सैमी के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ यह सीरीज उनकी वनडे टीम को मजबूत करने का एक और मौका होगा।

डैरेन सैमी ने कहा, "विश्व कप-2027 के लिए स्वतः क्वालीफाई करने की हमारी कोशिशों के बीच पाकिस्तान एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है। हालांकि, क्वालीफाई करना हमारा तात्कालिक लक्ष्य है, लेकिन दीर्घकालक सफलता के लिए विजयी मानसिकता और टीम के बीच एकजुटता बनाए रखना जरूरी है।"

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान जैसी उच्च रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ आगामी मुकाबले हमारे लिए बेहद अहम हैं। यह मैच हमें विश्व कप से पहले अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए जरूरी अंक अर्जित करने का शानदार मौका देंगे।”

वेस्टइंडीज की टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जेडिया ब्लेड्स, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जंगू, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, इविन लुईस, गुडाकेश मोती, शेरफेन रदरफोर्ड, जायडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड।

