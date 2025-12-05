वसीम अकरम से आगे निकले मिचेल स्टार्क, हैरी ब्रूक को आउट कर हासिल की बड़ी उपलब्धि

ब्रिसबेन, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। ब्रिसबेन के गाबा में गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज (2025-26) का दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के धुरंधर तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तान के वसीम अकरम को पीछे छोड़ते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की।

टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ब्रिसबेन टेस्ट के पहले तक पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम के नाम था। अकरम ने 1985 से 2002 के बीच 104 टेस्ट की 181 पारियों में 414 विकेट लिए थे।

ब्रिसबेन टेस्ट से पहले स्टार्क के 101 टेस्ट में 412 विकेट थे। उन्हें अकरम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 विकेट की जरूरत थी। गाबा में गुरुवार को बेन डकेट, ओली पोप और हैरी ब्रूक को आउट कर स्टार्क ने अकरम को पीछे छोड़ दिया। ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में स्टार्क का 415वां शिकार बने। अकरम को पीछे छोड़ने के बाद स्टार्क टेस्ट इतिहास के 16वें सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। गाबा टेस्ट स्टार्क के करियर का 102वां टेस्ट है।

टेस्ट क्रिकेट में 400 या उससे अधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टार्क और अकरम ही हैं। अन्य प्रमुख बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में श्रीलंका के चामिंडा वास और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हैं। वास ने 111 टेस्ट में 355 और बोल्ट ने 78 टेस्ट में 317 विकेट लिए हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। मुरलीधरन ने 133 टेस्ट में 800 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पर शेन वॉर्न हैं जिनके नाम 145 टेस्ट में 708 विकेट हैं। इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन तीसरे नंबर पर हैं। एंडरसन ने 188 टेस्ट में 704 विकेट लिए हैं। भारत के अनिल कुंबले 132 टेस्ट में 619 विकेट लेकर चौथे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 167 टेस्ट में 604 विकेट लेकर पांचवें स्थान पर हैं।

