विराट कोहली सिंहाचलम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे

विशाखापत्तनम, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत के बाद रविवार को सिंहाचलम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे।

विराट कोहली ने सिंहाचलम मंदिर में पूजा-अर्चना की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में कोहली फूल-माला के साथ मंदिर प्रांगण में पूजा करने जाते हुए दिख रहे हैं। कोहली अकेले मंदिर गए और भगवान वराह लक्ष्मी नरसिंह की पूजा की। कोहली की मंदिर प्रांगण की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में विराट का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। विराट की बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने करियर में 5-7 साल पीछे लौट चुके हैं। विराट ने सीरीज के तीन मैचों में 2 शतक और एक अर्धशतक की मदद से 302 रन बनाए। रांची में खेले गए पहले वनडे में 135 रन बनाने वाले विराट ने रायपुर में 102 रन की पारी खेली। विशाखापत्तनम में कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए। उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया।

विराट कोहली टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में वह अब अगले साल भी मैदान पर दिखेंगे।

विराट कोहली 2026 की जनवरी में दिखेंगे। भारतीय टीम को जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज खेलनी है। विराट के साथ रोहित भी इस सीरीज में नजर आएंगे। रोहित भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। तीनों मैच वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दौरान पहले दो वनडे में बिना खाता खोले आउट हुए विराट कोहली की फॉर्म पर सवाल उठे थे। दो असफलताओं के बाद उनके वनडे विश्व कप 2027 खेलने को लेकर अनिश्चितताओं का दौर शुरू हो गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी वनडे में नाबाद 74 रन और फिर दक्षिण अफ्रीका सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीतकर कोहली ने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है।

--आईएएनएस

पीएके