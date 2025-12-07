विराट कोहली ने सनथ जयसूर्या को पछाड़ा, सूची में तेंदुलकर हैं नंबर वन

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज संपन्न हो गई। विशाखापत्तनम में शनिवार को खेले गए मुकाबले को 9 विकेट से जीतकर भारतीय टीम ने 3 वनडे मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। तीसरे वनडे के शतकवीर यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि सीरीज में 2 लगातार शतक और एक अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

विराट ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतने के मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी सनथ जयसूर्या को पीछे छोड़ दिया।

विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 135 रन, रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में 102 रन और विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे वनडे में नाबाद 65 रन की पारी खेली थी। कुल मिलाकर तीन मैचों में उन्होंने 302 रन बनाए और सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता। वनडे क्रिकेट में यह 12वां मौका था, जब विराट ने सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता।

विराट ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने के श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड को तोड़ा। जयसूर्या ने वनडे फॉर्मेट में 11 बार सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था। बता दें कि जयसूर्या एक बेहतरीन और आक्रामक सलामी बल्लेबाज होने के साथ ही एक बेहतरीन गेंदबाज भी थे। कई बार बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी ने भी उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाने में अपनी भूमिका अदा की।

वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन 15 बार यह खिताब जीत चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान शॉन पोलॉक 9 और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल 8 बार ये खिताब जीतकर क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

--आईएएनएस

पीएके