विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया से खास प्रेम, करियर में सर्वाधिक रन कंगारुओं के खिलाफ बनाए

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली बुधवार को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। पिछले डेढ़ दशक में कोहली का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दबदबा रहा है। कोहली को दबाव में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना हमेशा से एक अतिरिक्त दबाव का कार्य होता है, लेकिन कोहली ने इस टीम के खिलाफ हमेशा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तीनों ही फॉर्मेट में कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपने सामने झुकने पर विवश किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में अन्य टीमों की अपेक्षा कोहली का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वोत्तम रहा है।

सबसे पहले बात टेस्ट क्रिकेट की करें तो 123 टेस्ट में 30 शतक और 31 अर्धशतक की मदद से कोहली ने 9,230 रन बनाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 टेस्ट की 53 पारियों में 9 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 2,232 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट को विराट अलविदा कह चुके हैं।

विराट ने 305 वनडे में 51 शतक और 75 अर्धशतक की मदद से 14,255 रन बनाए हैं। इसमें 53 वनडे में 8 शतक और 16 अर्धशतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2,525 रन आए हैं। विराट ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा रन श्रीलंका के खिलाफ (2,652 रन) बनाए हैं। इसकी वजह श्रीलंका के खिलाफ ज्यादा मैच खेलना है।

125 टी20 में विराट ने 1 शतक और 38 अर्धशतक की सहायता से 4,188 रन बनाए हैं। 23 टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक रन आए हैं। 794 रन आए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं। टी20 विश्व कप 2024 में भारत को चैंपियन बनाने के बाद विराट ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था।

--आईएएनएस

