Varanasi Puja for India win : अहमदाबाद में 'रन फॉर हर' का आयोजन, महिलाओं ने दिखाया जज्बा

अहमदाबाद: शहर में 'रन फॉर हर' कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं की एकजुटता, शक्ति और सशक्तीकरण को केंद्र में रखा गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और महिलाओं को एक मजबूत मंच प्रदान करना था। इस कार्यक्रम में महिला उद्यमियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

आयोजन स्थल पर महिलाओं ने दौड़ में हिस्सा लेकर अपने आत्मविश्वास और साहस का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया और उन्हें अपने व्यवसाय तथा व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित किया। इस पहल के तहत महिलाओं को नेटवर्किंग और अनुभव साझा करने के अवसर भी मिले।

कार्यक्रम की शुरुआत रास गरबा के साथ हुई, जिससे उत्साह और उमंग का माहौल बना। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेश गांधी ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए फिटनेस के महत्व को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी में दी गई छूट की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम मध्यमवर्ग सहित सभी के लिए लाभकारी साबित होगा।

राजेश गांधी ने कहा, "हम पुरुष और महिलाओं में समानता के अधिकार की बात करते हैं। हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। इस दौड़ के जरिए हम स्वास्थ्य और समानता का संदेश देना चाहते हैं। जीएसटी कटौती का फैसला प्रशंसनीय है। इसका फायदा सभी को मिलेगा।"

जीसीसीआई बिजनेस विमेंस कमेटी की चेयरपर्सन आशा ने कहा, "इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उद्यमियों को सपोर्ट करना है। यह महिलाएं घर और बच्चे संभालने के साथ बिजनेस भी करती हैं। उनके सामने कई चुनौतियां होती हैं। इस कार्यक्रम के जरिए जो फंड जमा होगा, उससे हम सेमिनार का आयोजन करेंगे। जीसीसीआई के जरिए उनके लिए जितनी मदद हो सकती है, हम करने की कोशिश करेंगे।"

इस कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह आयोजन एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया।