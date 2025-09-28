खेल

Asia Cup 2025 Final : पाकिस्तान फाइनल से पहले वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए हुआ हवन पूजन

Sep 28, 2025, 08:14 AM
वाराणसी: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। इस महामुकाबले से पहले धार्मिक नगरी काशी में क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय टीम की विजय के लिए विशेष हवन-पूजन का आयोजन किया। वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित उमाशंकर मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने तिरंगे और खिलाड़ियों की तस्वीरों के साथ हवन-पूजन कर टीम इंडिया के लिए शक्ति और मनोबल की कामना की।

देशभर में जहां क्रिकेट प्रेमी दुआओं और उत्साह के साथ इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, वहीं काशी में यह अनूठा आयोजन भारतीय टीम को विजयश्री दिलाने की प्रबल इच्छा को दर्शाता है। हवन-पूजन के दौरान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ भगवान से प्रार्थना की गई कि भारतीय टीम पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल करे।

 

आयोजन में शामिल अमन सोनकर ने कहा, "हमने यह हवन पूजन टीम इंडिया की जीत के लिए कराया है। टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है। इस मैच में भारत ऑपरेशन सिंदूर की तरह मुंहतोड़ जवाब दे और विजयी हो, यही कामना की गई है।"

 

राजेश सोनकर ने कहा कि एशिया कप फाइनल को लेकर हम सभी में जबरदस्त उत्साह है। भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। हम चाहते हैं कि भारत, पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त दे, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो।

 

मंदिर के पुजारी ऋषि कुमार पांडे ने बताया, "हमने भगवान से प्रार्थना की है कि एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम विजयी हो। इसके लिए विशेष मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन किया गया, ताकि टीम इंडिया को शक्ति और मनोबल प्राप्त हो।"

 

यह तीसरी बार होगा, जब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें एशिया कप 2025 में आमने-सामने होंगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने अब तक टूर्नामेंट में अपने सभी 6 मैच जीते हैं। पिछले सुपर 4 मैच में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत हासिल की।

 

 

 

