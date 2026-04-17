वर्ल्ड स्क्वैश ने पूर्व प्रमुख नारायण रामचंद्रन के निधन पर शोक जताया

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन ने पूर्व अध्यक्ष और अपने पहले मानद लाइफ मेंबर नारायण रामचंद्रन के निधन पर शोक जताया है। नारायण रामचंद्रन का निधन गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद 77 साल की उम्र में हो गया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को चेन्नई के बसंत नगर श्मशान घाट पर किया जाएगा।

वर्ल्ड स्क्वैश अध्यक्ष जेना वूल्ड्रिज ने कहा, "पिछले 25 सालों में राष्ट्रीय से लेकर वैश्विक स्तर तक स्क्वैश पर नारायण रामचंद्रन का निजी धैर्य कमाल का रहा। उनकी विरासत कई रूपों में जिंदा रहेगी। जब हम इस साल के आखिर में एशियन गेम्स स्क्वैश कॉम्पिटिशन में अपने खेल के लिए पहला ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट देखेंगे, तब हम उन्हें प्यार से याद करेंगे। इस इवेंट को शुरू करने में उनका अहम रोल रहा था।"

स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी रामचंद्रन के निधन पर दुख जताते हुए कहा, "एक विजनरी लीडर जिन्होंने भारत और दुनिया भर में स्क्वैश के विकास को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। हम उनके परिवार, दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।"

आईओए के पूर्व सचिव जनरल राजीव मेहता ने भी रामचंद्रन के निधन पर शोक व्यक्त किया।

मेहता ने फेसबुक पर लिखा, "इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एन. रामचंद्रन के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने 2014 से 2017 तक उनके कार्यकाल के दौरान उनके साथ काम किया और उन्हें एक शांत, साफ सोच वाले और उसूलों वाले लीडर के तौर पर याद करता हूं। उन्होंने आईओए में उस समय स्थिरता और संरचना की भावना विकसित की जब इसकी बहुत जरूरत थी और हर जिम्मेदारी को शांत अधिकार और निष्पक्षता के साथ निभाया।"

उन्होंने कहा, "आईओए के अलावा, भारतीय खेलों में उनका योगदान बहुत बड़ा था। स्क्वैश प्रशासन में उनके नेतृत्व से लेकर देश में खेल प्रशासन को मजबूत करने में उनकी भूमिका तक। संस्थागत अनुशासन और आसानी के बीच संतुलन बनाने की उनकी काबिलियत ने उन्हें सबसे अलग बनाया। उन्हें न सिर्फ उनके पदों के लिए, बल्कि जिस तरह से उन्होंने उसे निभाया, उसके लिए भी बहुत सम्मान के साथ याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।"

रामचंद्रन 2008 से 2016 के बीच विश्व स्क्वैश के अध्यक्ष रहे। वे आईओसी से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 2014 से 2017 के बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। उन्होंने 14 महीने के आईओसी बैन के बाद तुरंत आईओए को ओलंपिक में वापस लाने में मदद की।

एशियन स्क्वैश फेडरेशन (2001-2009) के अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका में रामचंद्रन ने यह सुनिश्चित किया कि स्क्वैश एशियन गेम्स में एक मुख्य पदक खेल के तौर पर शामिल हो और बाद में इस खेल के मेडल वर्ग को बढ़ाया। उन्होंने भारत में कई एशियन चैंपियनशिप को आयोजित कराया और फंड भी दिया।

वर्ल्ड स्क्वैश के प्रेसिडेंट के तौर पर, रामचंद्रन ने दो ओलंपिक बिड्स में काफी समय और निजी स्त्रोत लगाए और 2016 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने उन्हें ओलंपिक ऑर्डर (रजत) और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने उन मूवमेंट्स में उनकी शानदार सेवाओं के लिए ओसीए अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया।

उन्होंने भारत में स्क्वैश को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इंडिया स्क्वैश एकेडमी में अपने निवेश से 2002 से 2025 के बीच दस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के साथ चेन्नई को भारत की 'स्क्वैश राजधानी' के रूप में बदल दिया।

--आईएएनएस

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