वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप : सातवें दिन इन खेलों में जलवा दिखाएंगे भारतीय एथलीट्स

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शुक्रवार को भारतीय फैंस को अपने एथलीट्स से पदकों की आस होगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी इस चैंपियनशिप में ब्राजील की टीम कुल 36 मेडल्स के साथ शीर्ष पर है। इस टीम ने अब तक 12 गोल्ड, 17 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं, भारत 11 मेडल्स (4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज) के साथ सातवें स्थान पर है।

शुक्रवार को सुबह के सत्र (9 से 11.30 बजे तक) में भारतीय एथलीट महिला शॉट पुट, महिला डिस्कस थ्रो, पुरुष शॉट पुट, पुरुष लंबी कूद, पुरुषों की 1500 मीटर दौड़, महिलाओं की 200 मीटर दौड़, पुरुषों की डिस्कस थ्रो, पुरुषों की 100 मीटर दौड़, महिलाओं की 100 मीटर दौड़ और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे।

वहीं, शाम के सत्र (5 से 8.30 बजे तक) में पुरुष डिस्कस थ्रो, महिला शॉट पुट, पुरुषों की 400 मीटर दौड़, पुरुषों की ऊंची कूद, महिलाओं की लंबी कूद, पुरुषों की 800 मीटर दौड़, पुरुषों की 100 मीटर दौड़, पुरुष शॉट पुट, महिलाओं की 200 मीटर दौड़ और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में देश को उम्मीदें होंगी।

चैंपियनशिप के शुरुआती 6 दिनों में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट्स :

गोल्ड मेडल : सुमित अंतिल (पुरुष भाला फेंक एफ64)

गोल्ड मेडल : संदीप सिंह सरगर (पुरुष भाला फेंक एफ44)

गोल्ड मेडल : शैलेश कुमार (पुरुष ऊंची कूद एफ63)

गोल्ड मेडल : रिंकू हुड्डा (पुरुष भाला फेंक एफ46)

सिल्वर मेडल : दीप्ति जीवनजी (महिला 400 मीटर एफ20)

सिल्वर मेडल : सुंदर सिंह गुर्जर (पुरुष भाला फेंक एफ46)

सिल्वर मेडल : संदीप (पुरुष भाला फेंक एफ44)

सिल्वर मेडल : योगेश कथुनिया (पुरुष चक्का फेंक एफ56)

सिल्वर मेडल : धरमबीर (पुरुष क्लब थ्रो एफ51)

ब्रॉन्ज मेडल : वरुण सिंह भाटी (पुरुष ऊंची कूद एफ63)

ब्रॉन्ज मेडल : अतुल कौशिक (पुरुष चक्का फेंक एफ57)

27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच राजधानी में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा-गेम्स आयोजन है।

--आईएएनएस

आरएसजी