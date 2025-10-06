वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप : पीएम मोदी ने भारतीय एथलीट्स को सराहा, बोले- लोगों को प्रेरित करेगी ये सफलता

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 22 मेडल के साथ पदक तालिका में 10वें पायदान पर रहा। भारतीय एथलीट्स ने देश को 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जिताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों की सराहना की है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "हमारे पैरा एथलीट्स का ऐतिहासिक प्रदर्शन! इस वर्ष वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेहद खास रही। भारतीय दल ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड मेडल सहित 22 मेडल जीते। हमारे एथलीट्स को बधाई। उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। मुझे अपने दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है। मैं उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

वर्ल्ड पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा गेम्स आयोजन रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, "दिल्ली में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करना भी भारत के लिए सम्मान की बात रही है। इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहे लगभग 100 देशों के एथलीट्स और सपोर्ट स्टाफ का आभार।"

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मोंडो ट्रैक पर भारतीय एथलीट्स ने इस चैंपियनशिप में तीन चैंपियनशिप रिकॉर्ड्स और सात एशियन रिकॉर्ड्स बनाए। इस दौरान 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए।

वर्ल्ड पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ब्राजील कुल 44 मेडल के साथ शीर्ष पायदान पर रहा। इस देश के एथलीट्स ने 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते।

वहीं, चीन 52 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चीनी खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड, 22 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज अपने नाम किए।

कुल 16 मेडल के साथ ईरान तीसरे स्थान पर रहा, जिसके एथलीट्स ने 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मेडल जीतने वाले भारतीय :

गोल्ड मेडल : सुमित अंतिल (पुरुष भाला फेंक एफ64)

गोल्ड मेडल : संदीप सिंह सरगर (पुरुष भाला फेंक एफ44)

गोल्ड मेडल : शैलेश कुमार (पुरुष ऊंची कूद एफ63)

गोल्ड मेडल : रिंकू हुड्डा (पुरुष भाला फेंक एफ46)

गोल्ड मेडल : निषाद कुमार (पुरुषों की ऊंची कूद टी47)

गोल्ड मेडल : सिमरन शर्मा (महिलाओं की 100 मीटर टी12 दौड़)

सिल्वर मेडल : एकता भयान (महिला क्लब थ्रो एफ51)

सिल्वर मेडल : दीप्ति जीवनजी (महिला 400 मीटर एफ20)

सिल्वर मेडल : सुंदर सिंह गुर्जर (पुरुष भाला फेंक एफ46)

सिल्वर मेडल : संदीप (पुरुष भाला फेंक एफ44)

सिल्वर मेडल : योगेश कथुनिया (पुरुष चक्का फेंक एफ56)

सिल्वर मेडल : धरमबीर (पुरुष क्लब थ्रो एफ51)

सिल्वर मेडल : सिमरन शर्मा (महिलाओं की 200 मीटर टी12 दौड़)

सिल्वर मेडल : प्रीति पाल (महिलाओं की 100 मीटर टी35 दौड़)

सिल्वर मेडल : नवदीप सिंह (पुरुषों की भाला फेंक एफ41 स्पर्धा)

ब्रॉन्ज मेडल : वरुण सिंह भाटी (पुरुष ऊंची कूद एफ63)

ब्रॉन्ज मेडल : अतुल कौशिक (पुरुष चक्का फेंक एफ57)

ब्रॉन्ज मेडल : सोमन राणा (पुरुष शॉट पुट एफ57)

ब्रॉन्ज मेडल : प्रीति पाल (महिला 200 मीटर टी35)

ब्रॉन्ज मेडल : प्रदीप कुमार (पुरुष डिस्कस थ्रो एफ64)

ब्रॉन्ज मेडल : प्रवीण कुमार (पुरुषों की ऊंची कूद टी64)

ब्रॉन्ज मेडल : संदीप (पुरुषों की 200 मीटर टी44 दौड़)

