वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को सराहा

Oct 06, 2025, 03:12 PM

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 'वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025' में भारतीय पैरा एथलीट्स के ऐतिहासिक प्रदर्शन को सराहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत कुल 22 पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया को बधाई। घरेलू धरती पर 22 पदकों के रिकॉर्ड के साथ हमारे पैरा-एथलीट्स ने अपने जज्बे, हौसले और दृढ़ संकल्प से देश को प्रेरित किया है।"

उन्होंने कहा, "यह देश के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत में पैरा गेम्स के भविष्य के विकास की मजबूत नींव रखती है। मुझे उम्मीद है कि यह उपलब्धि खेलों में समावेशिता और उत्कृष्टता की दिशा में हमारे प्रयासों को और सशक्त बनाएगी।"

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप-10 में जगह बनाई। वहीं, ब्राजील 44 मेडल के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ब्राजील के एथलीट्स ने 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए।

चीन कुल 52 मेडल (13 गोल्ड, 22 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज) के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ईरान ने 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे पायदान को अपने नाम किया।

यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा गेम्स आयोजन रहा, जिसमें भारतीय एथलीट्स ने तीन चैंपियनशिप रिकॉर्ड्स के साथ सात एशियन रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इस दौरान 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 104 देशों के 1,000 से अधिक एथलीट्स ने 186 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। इसमें 101 पुरुष, 84 महिला और एक मिश्रित स्पर्धा रही।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत अब तक 19 गोल्ड, 24 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 67 मेडल अपने नाम कर चुका है।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी

