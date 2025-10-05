वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत को कुछ और मेडल की आस

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंतिम दिन भारत को कुछ और पदकों की आस है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत फिलहाल 18 मेडल (6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज) के साथ छठे स्थान पर मौजूद है। वहीं, ब्राजील 37 मेडल (12 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज) के साथ शीर्ष पर है।

रविवार को सुबह के सत्र (9 से 11.30 बजे तक) में भारतीय एथलीट्स महिला डिस्कस थ्रो, पुरुष 200 मीटर दौड़, महिला लंबी कूद, पुरुष शॉट पुट, महिला 200 मीटर दौड़, पुरुष 1500 मीटर दौड़, पुरुष 800 मीटर दौड़ और महिला 100 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे।

शाम के सत्र (5 से 8.30 बजे तक) में पुरुष शॉट पुट, महिला डिस्कस थ्रो, महिलाओं की 200 मीटर दौड़, पुरुषों की 200 मीटर दौड़, पुरुषों की लंबी कूद, महिलाओं की 100 मीटर दौड़, पुरुषों की 100 मीटर दौड़, पुरुष जेवलिन थ्रो, पुरुषों की 1500 मीटर दौड़, महिलाओं की 400 मीटर दौड़, पुरुषों की 400 मीटर दौड़ और पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में भारत को अपने एथलीट्स से उम्मीदें होंगी।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुरुआती 8 दिनों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी :

गोल्ड मेडल : सुमित अंतिल (पुरुष भाला फेंक एफ64)

गोल्ड मेडल : संदीप सिंह सरगर (पुरुष भाला फेंक एफ44)

गोल्ड मेडल : शैलेश कुमार (पुरुष ऊंची कूद एफ63)

गोल्ड मेडल : रिंकू हुड्डा (पुरुष भाला फेंक एफ46)

गोल्ड मेडल : निषाद कुमार (पुरुषों की ऊंची कूद टी47)

गोल्ड मेडल : सिमरन शर्मा (महिलाओं की 100 मीटर टी12 दौड़)

सिल्वर मेडल : एकता भयान (महिला क्लब थ्रो एफ51)

सिल्वर मेडल : सोमन राणा (पुरुष शॉटपुट एफ57)

सिल्वर मेडल : दीप्ति जीवनजी (महिला 400 मीटर एफ20)

सिल्वर मेडल : सुंदर सिंह गुर्जर (पुरुष भाला फेंक एफ46)

सिल्वर मेडल : संदीप (पुरुष भाला फेंक एफ44)

सिल्वर मेडल : योगेश कथुनिया (पुरुष चक्का फेंक एफ56)

सिल्वर मेडल : धरमबीर (पुरुष क्लब थ्रो एफ51)

ब्रॉन्ज मेडल : वरुण सिंह भाटी (पुरुष ऊंची कूद एफ63)

ब्रॉन्ज मेडल : अतुल कौशिक (पुरुष चक्का फेंक एफ57)

ब्रॉन्ज मेडल : प्रीति पाल (महिला 200 मीटर टी35)

ब्रॉन्ज मेडल : प्रदीप कुमार (पुरुष डिस्कस थ्रो एफ64)

ब्रॉन्ज मेडल : प्रवीण कुमार (पुरुषों की ऊंची कूद टी64)

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 12वें संस्करण में 104 देशों के 1,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में भारत की 73 सदस्यीय टीम में 54 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल हैं।

