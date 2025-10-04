खेल

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप : चौथे पायदान पर भारत, 8वें दिन इन खेलों से उम्मीदें

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 04, 2025, 06:10 AM

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आठवें दिन भारत को एक बार फिर पदकों की आस होगी। इस चैंपियनशिप में भारत 15 मेडल्स (6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज) के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि ब्राजील 37 मेडल्स (12 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज) के साथ शीर्ष पर है।

शनिवार को सुबह के सत्र (9 से 11.30 बजे तक) में भारतीय एथलीट्स महिला शॉट पुट, महिलाओं की लंबी कूद, पुरुष जेवलिन थ्रो, पुरुषों की 1500 मीटर दौड़, पुरुष शॉट पुट, महिलाओं की 200 मीटर दौड़, पुरुषों की 100 मीटर दौड़, महिलाओं की 400 मीटर दौड़, पुरुषों की 800 मीटर दौड़ और मिश्रित 4x100 मीटर रिले (हीट्स) में हिस्सा लेंगे।

शाम के सत्र (5 से 8.30 बजे तक) में महिला क्लब थ्रो, पुरुष शॉट पुट, महिला लंबी कूद, महिला 200 मीटर दौड़, पुरुष ऊंची कूद, पुरुष 100 मीटर दौड़, पुरुष जेवलिन थ्रो, महिला 800 मीटर दौड़, पुरुष 1500 मीटर दौड़ और मिश्रित 4x100 मीटर रिले (फाइनल) में भारत को अपने खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी।

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुरुआती 7 दिनों में पदक जीतने वाले भारतीय :

गोल्ड मेडल : सुमित अंतिल (पुरुष भाला फेंक एफ64)

गोल्ड मेडल : संदीप सिंह सरगर (पुरुष भाला फेंक एफ44)

गोल्ड मेडल : शैलेश कुमार (पुरुष ऊंची कूद एफ63)

गोल्ड मेडल : रिंकू हुड्डा (पुरुष भाला फेंक एफ46)

गोल्ड मेडल : निषाद कुमार (पुरुषों की ऊंची कूद T47)

गोल्ड मेडल : सिमरन शर्मा (महिलाओं की 100 मीटर टी12 दौड़)

सिल्वर मेडल : दीप्ति जीवनजी (महिला 400 मीटर एफ20)

सिल्वर मेडल : सुंदर सिंह गुर्जर (पुरुष भाला फेंक एफ46)

सिल्वर मेडल : संदीप (पुरुष भाला फेंक एफ44)

सिल्वर मेडल : योगेश कथुनिया (पुरुष चक्का फेंक एफ56)

सिल्वर मेडल : धरमबीर (पुरुष क्लब थ्रो एफ51)

ब्रॉन्ज मेडल : वरुण सिंह भाटी (पुरुष ऊंची कूद एफ63)

ब्रॉन्ज मेडल : अतुल कौशिक (पुरुष चक्का फेंक एफ57)

ब्रॉन्ज मेडल : प्रीति पाल (महिला 200 मीटर टी35)

ब्रॉन्ज मेडल : प्रदीप कुमार (पुरुष डिस्कस थ्रो एफ64)

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...