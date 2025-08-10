वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीएसके कैंप में ट्रेनिंग शानदार अनुभव : न्यूजीलैंड महिला टीम कोच बेन सॉयर

चेन्नई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। न्यूज़ीलैंड महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बेन सॉयर इस समय चेन्नई में टीम का ट्रेनिंग कैंप देख रहे हैं। यह कैंप आने वाले महिला वनडे विश्व कप की तैयारी का हिस्सा है। उनका कहना है कि चेन्नई सुपर किंग्स अकादमी में स्पिन-फ्रेंडली पिचों पर अभ्यास करना अब तक का शानदार अनुभव रहा है।

टीम में तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेस केर, बल्लेबाज़ जॉर्जिया प्लिमर और ब्रुक हॉलिडे शामिल हैं, जो पिछले साल महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। इनके साथ उभरती खिलाड़ी इजी शार्प, फ्लोरा डेवोनशायर और एमा मैकलियोड भी मौजूद हैं।

सॉयर ने बताया कि न्यूजीलैंड में इस समय सर्दी का मौसम है, वहां क्रिकेट नहीं हो रहा, और विश्व कप शुरू होने में अभी करीब दो महीने हैं। ऐसे में भारत में आकर तैयारी करना बहुत फायदेमंद है। उन्होंने सात अनुबंधित खिलाड़ियों के साथ तीन युवा खिलाड़ियों को भी लाया है, जिनसे उम्मीद है कि वे भविष्य में भारत में काफी क्रिकेट खेलेंगी।

चेन्नई कैंप के बाद टीम वापस न्यूज़ीलैंड जाएगी और फिर संभवतः दुबई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। यह सीरीज 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप की तैयारी का हिस्सा होगी। सॉयर का कहना है कि चेन्नई और दुबई की गर्म और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खेलने का अनुभव खिलाड़ियों को विश्व कप जैसे हालात में मदद करेगा।

उन्होंने बताया कि इस साल फरवरी से टीम ने कोई आधिकारिक मैच नहीं खेला, इसलिए चेन्नई में तीन वनडे और दुबई में इंग्लैंड के खिलाफ दो-तीन मैच खेलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, विश्व कप से पहले दो वार्म-अप मैच भी होंगे। इस तरह कुल सात-आठ मैच ऐसे हालात में मिलेंगे, जो टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह प्रतियोगिता भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हो रही है। पहले मैच में महिला भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका के साथ है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। यह मैच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

