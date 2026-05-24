वर्ल्ड कप के बाद बुमराह को रिकवरी के लिए काफी समय नहीं मिला, रोहित भी चोट से जूझते रहे: जयवर्धने

मुंबई, 23 मई (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की शुरुआत में, मुंबई इंडियंस (एमआई) ने अपने छठे खिताब की ओर बढ़ने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह पर भरोसा किया था, खासकर भारत के इस तेज गेंदबाज पर, जिसने इस साल की शुरुआत में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में देश की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बुमराह एमआई की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।

आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा से उम्मीद थी कि वे एमआई को शानदार शुरुआत देंगे, और उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत पहले मैच में ही अर्धशतक लगाकर की, लेकिन जैसे ही पांच बार की खिताब विजेता टीम वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच के लिए तैयार हो रही है, रोहित शर्मा और बुमराह का प्रदर्शन लगातार एक जैसा नहीं रहा है, जिसने टीम की असफलता में योगदान दिया है।

शनिवार को, मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने बताया कि इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के साथ क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों ही छोटी-मोटी चोटों और परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा है। चोट की चिंताओं के कारण रोहित कई मैच नहीं खेल पाए और 8 मुकाबलों में सिर्फ 283 रन ही बना पाए हैं। एमआई के पूर्व कप्तान को हैमस्ट्रिंग में चोट का पता चला था, जिससे उनकी प्रगति में रुकावट आई। ऐसे मौके भी आए जब इस दिग्गज खिलाड़ी को बेंच पर बिठा दिया गया और 'इम्पैक्ट सब' के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

जयवर्धने ने कहा कि प्लेइंग इलेवन का फैसला कई बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह देखा जाता है कि उस खास दिन टीम के लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि रोहित शर्मा इस सिद्धांत को समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं।

जयवर्धने ने कहा, "सच कहूं तो, जब मैं मुंबई इंडियंस के लिए टीम चुन रहा होता हूं, तो भारतीय टीम या उनकी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता। मैं टीम बनाता हूं, और रोहित समझते हैं कि वे एक 'टीम प्लेयर' हैं। वे समझते हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए क्या जरूरी है, और हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हां, उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। हमने उन्हें ठीक होने के लिए जरूरी समय दिया, और फिर वे वापस आए। हम उनकी बल्लेबाजी और उनके दौड़ने के तरीके को लेकर भी काफी सावधान थे, क्योंकि उन्हें धीरे-धीरे, कदम-दर-कदम वापस लय में आना था।"

बुमराह के बारे में जयवर्धने ने कहा कि इस साल फरवरी-मार्च में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस तेज गेंदबाज को ठीक होने के लिए काफी समय नहीं मिला। बुमराह ने एमआई के लिए 13 मुकाबलों में सिर्फ चार विकेट लिए हैं। जयवर्धने ने कहा, "ऐसा कुछ चीजों के मेल की वजह से हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप से लौटने के बाद उन्हें थोड़ी चोट थी, जिसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, इसलिए हमने उन्हें वापसी के लिए काफी आराम दिया।"

सीजन के शुरुआती दौर में बुमराह की रफ्तार कम होने के बारे में जयवर्धने ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि बुमराह धीरे-धीरे अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे।

--आईएएनएस

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