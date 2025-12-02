खेल

वर्ल्ड कप जीतने पर तोहफा, रेल मंत्रालय ने स्नेह राणा को दिया प्रमोशन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 02, 2025, 03:33 AM

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। रेल मंत्रालय ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी है। स्नेह राणा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

स्नेह राणा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दी। उन्होंने इसकी एक कॉपी शेयर करते हुए लिखा, "रेल मंत्रालय को मेरी कोशिशों को पहचानने और मुझे 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' (स्पोर्ट्स) के पद पर प्रमोट करने के लिए दिल से धन्यवाद। एक खिलाड़ी के तौर पर, रेलवे आपके लिए सबसे अच्छी संस्था है। यह हमें हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करता है।"

नॉर्दर्न रेलवे को जारी रेलवे बोर्ड के एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुताबिक, स्नेह राणा को सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (स्पोर्ट्स) के ग्रुप 'बी' गजेटेड पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। यह प्रमोशन आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (ओटीपी) स्कीम के तहत आता है।

रेलवे बोर्ड ने नॉर्दर्न रेलवे को प्रमोशन को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के साथ भारतीय क्रिकेटर को ओएसडी (स्पोर्ट्स) रोल या किसी दूसरे सही ग्रुप 'बी' पोजीशन पर असाइन करने का निर्देश दिया है।

इस ऑर्डर पर डायरेक्टर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट (स्पोर्ट्स) और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) के सेक्रेटरी ने साइन किए थे और कम्युनिकेशन की कॉपी स्नेह राणा के अलावा नेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी भेजी गई थी।

महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए थे। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने 52 रन से खिताबी मुकाबला जीतकर पहला महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। दाएं हाथ की गेंदबाज स्नेह राणा ने श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबलों में 2-2 विकेट हासिल किए थे।

हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2025 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने स्नेह राणा को 50 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा है। स्नेह राणा पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेली थीं, लेकिन अब वह जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा के साथ डब्ल्यूपीएल में खेलती नजर आएंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...