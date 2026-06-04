वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग: जैस्मीन नंबर 1 पर पहुंचीं, विश्व और प्रिया टॉप 3 में शामिल

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा है। जैस्मीन लंबोरिया महिलाओं की 57 किग्रा कैटेगरी में दुनिया की नंबर वन मुक्केबाज बन गई हैं। एशियाई चैंपियन प्रिया घांघस (60 किग्रा) और विश्वनाथ सुरेश (50 किग्रा) अपनी-अपनी कैटेगरी में टॉप तीन में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि भारतीय बॉक्सर महिलाओं की 10 में से नौ वेट कैटेगरी और पुरुषों की 10 में से आठ कैटेगरी में टॉप 10 में शामिल हैं।

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महिलाओं के वर्ग में, मीनाक्षी ने 48 किग्रा कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 के तौर पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि प्रीति नंबर 3 पर पहुंच गईं हैं। अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), पूजा रानी (80 किग्रा), और नूपुर (+80 किग्रा) सभी वर्ल्ड नंबर 2 पर हैं। निकहत जरीन (51 किग्रा) और लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) ने भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाए रखी। यह भारी वेट कैटेगरी में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है।

पुरुषों की टीम ने भी वैसी ही निरंतरता दिखाई। सचिन और नरेंद्र लगातार अंतरराष्ट्रीय सफलता के बाद टॉप 5 में शामिल हो गए, जबकि हितेश गुलिया (70 किग्रा) ने अपनी नंबर 6 रैंकिंग बनाए रखी और अविनाश जमवाल (65 किग्रा) दुनिया में आठवें स्थान पर रहे। आकाश (75 किग्रा) और लोकेश (85 किग्रा) भी टॉप 10 में शामिल हो गए।

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, "ये रैंकिंग उन मजबूत ढांचों और प्रणालियों को दिखाती हैं जिन्हें पिछले कुछ सालों में लागू किया गया है। जमीनी स्तर के विकास से लेकर हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग तक, हमारा ध्यान प्रतिभाओं की एक टिकाऊ पाइपलाइन बनाने पर रहा है। यह देखकर हौसला बढ़ता है कि आज, लगभग हर वेट कैटेगरी में वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत मौजूदगी है, जिससे भारत दुनिया के अग्रणी बॉक्सिंग देशों में से एक के तौर पर मजबूती से स्थापित हो गया है।"

भारत अभी दुनिया भर में टॉप-10 रैंक वाले एथलीटों के मामले में कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर है, जबकि महिला मुक्केबाजी में एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर रहा है, जहां वह दूसरे स्थान पर है, और पुरुषों की श्रेणी में मजबूत चौथे स्थान पर काबिज है। टॉप-3 की एलीट श्रेणी में, भारत कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर है, लेकिन महिलाओं की श्रेणी में दुनिया में सबसे आगे है।

टॉप-10 के अलावा, महिलाओं में परवीन (60 किग्रा) 13वें स्थान पर हैं, अंकुशिता बोरो (65 किग्रा) 11वें स्थान पर रहकर टॉप-10 में जगह बनाने से बस जरा सा चूक गईं, जबकि स्वीटी (75 किग्रा), साक्षी (54 किग्रा), संजू (60 किग्रा), और नीरज फोगाट (65 किग्रा) वैश्विक रैंकिंग में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाए हुए हैं।

पुरुषों की रैंकिंग में, अंकुश (80 किग्रा) 11वें स्थान पर और दीपक (70 किग्रा) 12वें स्थान पर रहे। जुगनू (85 किग्रा) 14वें स्थान पर रहे, हर्ष चौधरी (90 किग्रा) 10वें स्थान, सुमित (75 किग्रा) और कुमार नवीन (90 किग्रा) दोनों 18वें स्थान पर रहे। निखिल दुबे (75 किग्रा) और विशाल (90 किग्रा) अपनी-अपनी श्रेणियों में 22वें स्थान पर रहे।

विश्व रैंकिंग में भारत की यह जबरदस्त बढ़त वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने, और टॉप तथा आयु-वर्ग की प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छे नतीजों की वजह से संभव हुई है।

--आईएएनएस

पीएके