वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026: मीनाक्षी और दीपक करेंगे टूर्नामेंट के स्टेज 2 में भारतीय टीम का नेतृत्व

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। विश्व की नंबर एक महिला मुक्केबाज मीनाक्षी और अनुभवी मुक्केबाज दीपक 15 जून से 21 जून तक चीन के गुइयांग में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 (स्टेज 2) में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे।

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भारत इस इवेंट में पिछले वर्ल्ड कप साइकिल में सफल प्रदर्शन के बाद उतर रहा है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग स्टेज में कई मेडल जीते थे और फाइनल में कुल मिलाकर शानदार प्रदर्शन किया था। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) ने एक मजबूत भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा और उभरते हुए बॉक्सरों को भी शामिल किया गया है। विश्व रैंकिंग के अनुसार, टॉप-10 मुक्केबाजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। महिला वर्ग में भारत दूसरे और पुरुष वर्ग में चौथे स्थान पर है।

सबसे बड़ी उपलब्धि महिला मुक्केबाजों की है। दुनिया के टॉप-3 खिलाड़ियों में शामिल भारतीय महिला मुक्केबाजों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके कारण भारत इस श्रेणी में दुनिया में पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि दिखाती है कि भारतीय मुक्केबाज, खासकर महिला खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपनी जगह बना रही हैं।

इससे यह भी साबित होता है कि भारत की मुक्केबाजी टीम विश्व स्तर पर मजबूत दावेदार बन चुकी है। यह टूर्नामेंट भारतीय मुक्केबाजों को कीमती रैंकिंग पॉइंट्स कमाने और इस जरूरी प्रतिस्पर्धी सीजन के दौरान अपनी रफ्तार बनाए रखने का एक अहम मौका देगा।

स्क्वाड के बारे में बात करते हुए बीएफआई प्रेसिडेंट अजय सिंह ने कहा, "वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हमारे एथलीट्स के लिए टॉप इंटरनेशनल प्रतियोगिता के खिलाफ खुद को परखने का एक अहम प्लेटफॉर्म है। हमने जो सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाए हैं, वे अब लगातार नतीजों में बदल रहे हैं, जिसमें सभी वेट कैटेगरी में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हम पहले जैसी गहराई देख रहे हैं, और यह निरंतरता भारत को दुनिया के लीडिंग बॉक्सिंग देशों में से एक के तौर पर खुद को बनाने में मदद कर रही है।"

महिला डिवीजन में मीनाक्षी (51 किलोग्राम) पूनम (54 किलोग्राम), प्राची (57 किलोग्राम), और माही लामा (60 किलोग्राम) के साथ एक टैलेंटेड ग्रुप की अगुवाई कर रही हैं। टीम को स्नेह (65 किलोग्राम), गीतिमोनी जी (70 किलोग्राम), सनमाचा सी (75 किलोग्राम), नैना (80 किलोग्राम), और अल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान (+80 किलोग्राम) ने और मजबूत किया है।

पुरुषों की टीम में, दीपक (70 किलोग्राम) अगुवाई करते नजर आएंगे, जिन्हें ऋषि एस (50 किलोग्राम), निखिल (55 किलोग्राम), और अनमोल (60 किलोग्राम) का साथ मिला है। टीम की गहराई अभिनाश जामवाल (65 किलोग्राम), मालसावमतलुआंगा (80 किलोग्राम), जुगनू (85 किलोग्राम), और हर्ष चौधरी (90 किलोग्राम) से और मजबूत हुई है, और सावन जी (+90 किलोग्राम) सुपर हैवीवेट कैटेगरी में लाइनअप को पूरा करते हैं।

भारतीय टीम इस समय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में कड़ी मेहनत कर रही है। खिलाड़ी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अपनी तकनीक, फिटनेस और रणनीति को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों की कमजोरियों को दूर करने और उनकी ताकत को और मजबूत बनाने में जुटा है।

भारत इस प्रतियोगिता में अच्छे आत्मविश्वास के साथ उतर रहा है। हाल के वर्षों में भारतीय मुक्केबाज़ों ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के विभिन्न चरणों और विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन नतीजे हासिल किए हैं।

वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 (स्टेज 2) के लिए भारतीय टीम

महिलाएं: मीनाक्षी (51 किलोग्राम), पूनम (54 किलोग्राम), प्राची (57 किलोग्राम), माही लामा (60 किलोग्राम), सनेह (65 किलोग्राम), गीतिमोनी जी (70 किलोग्राम), सनमाचा सी (75 किलोग्राम), नैना (80 किलोग्राम) और अल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान (+80 किलोग्राम)।

पुरुष: ऋषि एस (50 किलोग्राम), निखिल (55 किलोग्राम), अनमोल (60 किलोग्राम), अभिनाश जामवाल (65 किलोग्राम), दीपक (70 किलोग्राम), मालसावमतलुआंगा (80 किलोग्राम), जुगनू (85 किलोग्राम), हर्ष चौधरी (90 किलोग्राम) और सावन जी (+90 किलोग्राम)।

--आईएएनएस

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