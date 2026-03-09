खेल

वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप के दूसरे दिन राधामणि और साहिल की जीत

Mar 10, 2026, 03:59 AM

बैंकॉक, 9 मार्च (आईएएनएस)। इंडियन यूथ बॉक्सिंग टीम ने बैंकॉक में वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में अपना कैंपेन जारी रखा। प्रतियोगिता के दूसरे दिन मिले-जुले नतीजे देखने को मिले, जिसमें राधामणि लोंगजाम और साहिल दुहान ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल की।

राधामणि लोंगजाम ने महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरे राउंड में रेफरी स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट (आरएससी) से अपनी उज्बेकिस्तान की प्रतिद्वंद्वी को हराया।

पुरुषों के डिवीजन में, साहिल दुहान (60 किलोग्राम) ने तुर्कमेनिस्तान पर 5-0 के एकमत फैसले से शानदार जीत के साथ अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। इस बीच, उधम सिंह (55 किलोग्राम) ने कड़ी टक्कर दी लेकिन एक करीबी मुकाबले में जापान से 3-2 से हार गए।

8 से 15 मार्च तक बैंकॉक में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में दुनिया भर के कुछ सबसे होनहार युवा बॉक्सर यूथ ओलंपिक वेट क्लास में मुकाबला करते हुए कीमती अंतरराष्ट्रीय अनुभव देंगे।

भारतीय युवा बॉक्सरों ने पिछले साल बहरीन में हुए तीसरे एशियन यूथ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीते थे। इनमें चार गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। यह कॉन्टिनेंटल लेवल पर यूथ बॉक्सिंग में भारत का अब तक का सबसे अच्छा नतीजा था।

भारतीय टीम अब टूर्नामेंट में शुरुआती राउंड के आगे बढ़ने के साथ-साथ रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेगी।

इससे पहले, भारत की युवा बॉक्सिंग टीम ने बैंकॉक में वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में अपने कैंपेन की शुरुआत पहले दिन तीन जीत के साथ की। जॉयश्री देवी चिरोम ने ताजिकिस्तान की एक बॉक्सर के खिलाफ दूसरे राउंड के आरएसजी से महिलाओं की 54 किलोग्राम की बाउट जीती। पुरुषों के इवेंट्स में, अंबेकर मीतेई लैरेनलकपाम (50 किलोग्राम) और साहिल दुहान (60 किलोग्राम) दोनों ने क्रमशः फिलीपींस और चीन के विरोधियों पर 5-0 से एकमत से जीत हासिल की।

यह टूर्नामेंट 8-15 मार्च तक चलेगा, जिसमें युवा बॉक्सर यूथ ओलंपिक वेट कैटेगरी में मुकाबला करेंगे, जो यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए डेवलपमेंट और तैयारी के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म का काम करेगा।

भारत पिछले साल बहरीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद इस मजबूत शुरुआत को और आगे बढ़ाना चाहेगा, जहां टीम ने सात मेडल (चार गोल्ड, दो सिल्वर, एक ब्रॉन्ज) जीते थे, जो कॉन्टिनेंटल यूथ लेवल पर उनका अब तक का सबसे अच्छा नतीजा था।

--आईएएनएस

आरएसजी

