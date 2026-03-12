वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप के चौथे दिन प्रियांश, आंबेकर और साहिल की जीत

बैंकॉक, 11 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय यूथ बॉक्सिंग टीम ने बैंकॉक में वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 के चौथे दिन पुरुषों के ग्रुप ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सुबह के सेशन में, प्रियांश सेहरावत (70 किलोग्राम) ने भारत के लिए दिन की अच्छी शुरुआत की। लातविया पर 5-0 से एकमत से जीत हासिल करके टूर्नामेंट में आगे बढ़े। शाम के सेशन में भारतीय टीम ने दो और जबरदस्त जीत हासिल कीं।

एल. आंबेकर (50 किलोग्राम) ने ताजिकिस्तान पर 5-0 से एकमत से जीत हासिल की, जबकि साहिल दुहान (60 किलोग्राम) ने भी ताजिकिस्तान के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत दर्ज की, जिससे प्रतियोगिता में उनका जबरदस्त प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच, अमन सिवाच (65 किलोग्राम) को दूसरे राउंड में रेफरी स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट (आरएससी) से यूक्रेन के अपने प्रतिद्वंदी से हारने के बाद झटका लगा।

8 से 15 मार्च तक बैंकॉक में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में दुनियाभर के होनहार युवा बॉक्सर यूथ ओलंपिक वेट कैटेगरी में मुकाबला कर रहे हैं, जिससे एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल पर बेशकीमती अनुभव मिल रहा है। टूर्नामेंट के अगले स्टेज में आगे बढ़ने के साथ भारतीय टीम अपनी लय बनाए रखना चाहेगी।

इससे पहले तीसरे दिन, चंद्रिका पुजारी (50 किलोग्राम) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेनेजुएला की अपनी अपोनेंट पर 5-0 से जीत हासिल की। ​​जॉयश्री देवी (54 किलोग्राम) ने भी टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, लगातार अटैक करके बाउट को कंट्रोल करते हुए कजाकिस्तान के खिलाफ तीसरे राउंड में रेफरी स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट (आरएससी) से जीत हासिल की।

भारत को सुबह के सेशन में पुरुषों के डिवीजन में भी सफलता मिली। एल. अंबेकर (50 किलोग्राम) इक्वाडोर पर 5-0 से जीत के साथ आगे बढ़े। उनके प्रदर्शन से भारत ने दिन की अच्छी शुरुआत की और टूर्नामेंट में टीम की मजबूत रफ्तार जारी रखी।

भारतीय टीम ने शाम के सेशन में दो और जीत हासिल कीं और इस अच्छे दिन का अंत किया। गुंजन (48 किलोग्राम) ने इटली की अपनी विरोधी को एक करीबी मुकाबले में हराया, और एक कड़े मुकाबले के बाद 3-2 से करीबी जीत हासिल की। इसके बाद प्राची (60 किलोग्राम) ने शानदार परफॉर्मेंस दिया, और अपने मुकाबले के शुरुआती राउंड में आरएससी के जरिए अपनी इक्वाडोर की विरोधी को हराकर भारत की दिन की पांचवीं जीत पक्की की।

