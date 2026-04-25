वर्ल्ड 10के बेंगलुरु के 18वें संस्करण को हरी झंडी दिखाएंगे राज्यपाल थावरचंद गहलोत

बेंगलुरु, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। वर्ल्ड 10के बेंगलुरु के 18वें संस्करण का आयोजन रविवार को किया जाएगा, जिसमें भारतीय एलीट एथलीटों की मजबूत लाइन-अप हिस्सा लेगी। इस प्रतिष्ठित दौड़ को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रतियोगिता में कुल 2,10,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि रखी गई है। भारतीय पुरुष विजेता को 3 लाख रुपये, जबकि भारतीय महिला विजेता को 2.75 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, यदि कोई एथलीट मौजूदा इवेंट रिकॉर्ड तोड़ता है तो उसे 1 लाख रुपये का बोनस भी मिलेगा।

पुरुष वर्ग में गत विजेता अभिषेक पाल एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने पिछले वर्ष 29 मिनट 12 सेकेंड का समय निकालकर भारतीय पुरुष वर्ग का इवेंट रिकॉर्ड बनाया था।

अभिषेक पाल ने कहा, “बेंगलुरु मेरे लिए हमेशा खास रहा है। मैंने यहां कई 10के दौड़ें दौड़ी हैं और पिछले साल कोर्स रिकॉर्ड तोड़ने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। यह रेस सीजन की शुरुआत में मेरी स्थिति आंकने का अच्छा मौका है। मैं इस बार भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हूं।”

उनके साथ कार्तिक कारकेरा भी दौड़ में हिस्सा लेंगे, जिन्होंने हाल ही में नेशनल मैराथन चैंपियनशिप और टाटा मुंबई मैराथन में शानदार प्रदर्शन किया है।

कार्तिक ने कहा, “मैं अच्छे फॉर्म में हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य एशियाई खेलों जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी है। 10के दौड़ स्पीड और एंड्योरेंस दोनों को बेहतर बनाती है, जो मैराथन के लिए जरूरी है।”

महिला वर्ग में संजीवनी जाधव लगातार तीसरी बार भारतीय एलीट खिताब जीतकर इतिहास रचने के इरादे से उतरेंगी। वह पिछले दो संस्करणों की विजेता रही हैं।

संजीवनी ने कहा, “मेरी ट्रेनिंग लगातार अच्छी रही है। अब मेरा फोकस 5के और 10के पर है, ताकि एशियाई खेलों की तैयारी मजबूत हो सके। मैं अपने खिताब का बचाव करने के साथ बेहतर टाइमिंग भी हासिल करना चाहती हूं।”

इस बार प्रतियोगिता में 36,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड है।

दौड़ को हरी झंडी दिखाने वालों में राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, गृह मंत्री और कर्नाटक एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉ. जी. परमेश्वर तथा अंतरराष्ट्रीय इवेंट एंबेसडर ब्लांका व्लासिच शामिल होंगे।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी दौड़ में भाग लेंगे। उनके साथ यादुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार, तेजस्वी सूर्या, ब्रिगेडियर रणजीत अल्वा और इटली के काउंसल जनरल जियानदोमेनिको मिलानो भी मौजूद रहेंगे।

--आईएएनएस

डीएससी