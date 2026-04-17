वीर चोटरानी हैम्बर्ग स्क्वैश क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, अभय, रमित, जोशना बाहर

हैम्बर्ग, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। वीर चोटरानी ने पुरुषों के दूसरे राउंड में जर्मनी के आठवें सीड राफेल कंदरा को 3-0 से हराकर हैम्बर्ग ओपन स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। यह पीएसए कांस्य पदक स्तर का इवेंट है।

भारतीय खिलाड़ी ने शुरू से आखिर तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्हें 11-8, 11-7, 11-7 से जीत हासिल करने और आखिरी आठ में पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगे। चोटरानी ने कंदरा को सीधे गेम में हराकर बड़ा उलटफेर किया।

हालांकि, उनके हमवतन, पांचवें सीड अभय सिंह और सातवें सीड रमित टंडन दूसरे राउंड में बाहर हो गए। सिंह इंग्लैंड के सैम टॉड से 9-11, 11-7, 4-11, और 2-11 हारे। टंडन को हंगरी के बालाज फार्कास ने 10-12, 11-4, 5-11, 9-11 से हराया।

सैम टॉड ने सिंह को हराने के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।

टॉड ने कहा, "मुझे पता है कि अभय हाल ही में अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि एल गौना में उसके कुछ अच्छे परिणाम आए थे और उसने इंडियन ओपन जीता था। मुझे पता था कि आज का मैच मुश्किल होगा और मैंने उसके साथ पोंटेफ्रैक्ट में, जो मेरा क्लब है, कुछ बार ट्रेनिंग की है, इसलिए मैं उसका गेम अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि हम कुछ बार साथ में खेले हैं।"

महिलाओं के वर्ग में पूर्व महिला वर्ल्ड नंबर 10 जोशना चिनप्पा को आठवीं सीड जोएल किंग ने हराया। किंग ने 11-9, 11-7, 9-11, 11-4 से जीत हासिल की।

स्पेन की मार्टा डोमिनगेज भी नंबर 6 सीड मैलिफ को हराने के बाद पहली बार कांस्य पदक के आखिरी आठ में खेलेंगी।

डोमिनगेज ने लगातार छह हार का सिलसिला खत्म करते हुए 11-7, 9-11, 11-5, and 11-3 से जीत हासिल करके अपने पहले क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई।

--आईएएनएस

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