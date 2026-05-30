विनेश फोगाट ने पास किया वजन-माप, एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में 53 किलोग्राम में लेंगी हिस्सा

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिलाओं के 53 किलोग्राम कैटेगरी के लिए वजन-माप (वेट-इन) टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लिया। विनेश अब एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में 53 किलोग्राम की कैटेगरी में हिस्सा लेंगी।

अधिकारियों के मुताबिक, विनेश फोगाट उन सभी योग्य पहलवानों में शामिल थीं, जिन्होंने तय समय पर वजन-माप के लिए रिपोर्ट किया और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कीं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वह अब जल्द शुरू होने वाले सिलेक्शन ट्रायल में भाग लेने के लिए पात्र हो गई हैं।

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) ने एक बयान में कहा, "तय शेड्यूल के अनुसार, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल के लिए महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी सहित सभी वजन कैटेगरी के लिए वजन माप किया गया। विनेश फोगाट सहित सभी योग्य पहलवानों ने वजन-माप के लिए रिपोर्ट किया और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके अनुसार, तय जरूरतों को पूरा करने वाले सभी योग्य पहलवानों को सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए क्लियर कर दिया गया है।"

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओलंपियन विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद डब्ल्यूएफआई ने जोर देकर कहा था कि उन्हें सिर्फ 50 किलोग्राम की वजन कैटेगरी में हिस्सा लेने दिया जाएगा, जिसमें उन्होंने दो साल पहले पेरिस में हिस्सा लिया था। डब्ल्यूएफआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

डब्ल्यूएफआई के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया था, “विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम कैटेगरी में ट्रायल में हिस्सा लेना होगा, वही वेट क्लास जिसमें उन्होंने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। एक मशहूर रेसलर होने के नाते, उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 50 किलोग्राम कैटेगरी में।"

48 किलोग्राम वेट कैटेगरी से शुरुआत करते हुए विनेश 51 किलोग्राम तक गईं और फिर 53 किलोग्राम में आ गई थीं। इस वजन कैटेगरी में उन्होंने दो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते। हालांकि, उन्होंने 50 किलोग्राम में क्वालिफिकेशन हासिल करने से पहले पेरिस ओलंपिक गेम्स के ट्रायल्स में 53 और 50 किलोग्राम दोनों कैटेगरी में हिस्सा लिया था। वह 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम की वजन क्लास के फाइनल में पहुंची थीं, जहां फाइनल की सुबह वह 50 किलोग्राम से कम वजन माप में थोड़े अंतर से फेल हो गई थीं।

हरियाणा की मशहूर फोगाट बहनों की सदस्य, 31 साल की पहलवान ने पेरिस ओलंपिक में मिली हार के एक दिन बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। हालांकि, दिसंबर 2025 में, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का फैसला बदल दिया और एलए ओलंपिक 2028 पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही थी। मैट से दूर रहने के दौरान विनेश पिछले साल जुलाई में मां भी बनीं।

--आईएएनएस

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