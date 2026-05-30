विनेश फोगाट एशियन गेम्स के ट्रायल्स में सिर्फ 50 किलोग्राम भारवर्ग में ही हिस्सा ले सकती हैं: डब्ल्यूएफआई

नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें ओलंपियन विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। इसके बाद, भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने कहा है कि उन्हें सिर्फ 50 किलोग्राम भारवर्ग में ही हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी, जिस भारवर्ग में उन्होंने 2 साल पहले पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था।

डब्ल्यूएफआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने से रोकने से मना कर दिया, तो महासंघ ने एक और अड़चन डाल दी। उन्होंने कहा कि विनेश 50 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लें, न कि 57 किलोग्राम भारवर्ग में, जिसमें उन्होंने हाल ही में स्विच किया था।

डब्ल्यूएफआई के सूत्रों ने 'आईएएनएस' को बताया, "विनेश फोगाट को ट्रायल्स में 50 किलोग्राम भारवर्ग में ही हिस्सा लेना होगा, वही भारवर्ग जिसमें उन्होंने पेरिस ओलंपिक में मुकाबला किया था। एक जानी-मानी पहलवान होने के नाते, उन्हें सिलेक्शन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 50 किलोग्राम भारवर्ग में। वजन तौलने का कार्यक्रम सुबह-सुबह तय किया गया है।"

ऐसा लगता है कि डब्ल्यूएफआई ने मुकाबले शुरू होने से ठीक पहले इस नियम का सहारा लिया है। शायद उन्हें उम्मीद है कि शनिवार सुबह वजन तौलने के दौरान विनेश 50 किलोग्राम से कम वजन नहीं कर पाएंगी।

48 किलोग्राम भारवर्ग से शुरुआत करने वालीं विनेश 51 किलोग्राम भारवर्ग में गईं और फिर 53 किलोग्राम भारवर्ग में जम गईं। इसी भारवर्ग में उन्होंने दो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीते और टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीता। हालांकि, पेरिस ओलंपिक के ट्रायल्स के दौरान उन्होंने 53 किलोग्राम और 50 किलोग्राम, दोनों भारवर्ग में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उन्हें 50 किलोग्राम भारवर्ग में क्वालिफिकेशन मिला। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में वह 50 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल तक पहुंची थीं, लेकिन फाइनल की सुबह वजन तौलने के दौरान वह बहुत कम अंतर से 50 किलोग्राम से कम वजन नहीं कर पाईं।

हरियाणा की मशहूर फोगाट बहनों में से एक, 31 वर्षीय पहलवान ने पेरिस ओलंपिक्स में मिली हार के एक दिन बाद ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। हालांकि, दिसंबर 2025 में उन्होंने संन्यास लेने का अपना फैसला बदल दिया और एलए 2028 ओलंपिक्स पर अपनी नजरें जमा लीं। मैट से दूर रहने के इस दौर में, पिछले साल जुलाई में विनेश मां भी बनीं।

--आईएएनएस

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