वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए भारत 'ए' के खिलाफ खेल रही ताहलिया मैक्ग्राथ

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होना है। विश्व कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी ताहलिया मैक्ग्रा ने विश्व कप की तैयारी के लिए भारत ए के खिलाफ होने वाले मैचों को अहम बताया है।

ताहलिया मैक्ग्राथ ने क्रिकेट डॉट कॉम एयू से बातचीत में कहा कि भारत ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए के मैच वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए बेहद अहम है।

उन्होंने कहा, "पिछले कई वर्षों में मिला यह मेरा सबसे लंबा ब्रेक है। थोड़ी आराम के बाद मैं ऊर्जावान महसूस कर रही हूं। ब्रिस्बेन में लड़कियों के साथ कैंप में समय बिताना और ऑस्ट्रेलिया ए के साथ प्री-सीजन की समाप्ति एक विश्व कप के लिहाज से मेरी नजर में अच्छी तैयारी है।"

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की अधिकांश खिलाड़ी इस समय इंग्लैंड में खेली जा रही 'द हंड्रेड' में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन ताहलिया मैक्ग्राथ सहित पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ए टीम का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया ए टीम को 13 से 17 अगस्त तक भारत ए के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है।

ताहलिया मैक्ग्राथ के अलावा ऑस्ट्रेलिया ए टीम में एलिसा हीली, ऑलराउंडर टेस फ्लिंटॉफ, और तेज गेंदबाज डार्सी ब्राउन और किम गार्थ को भी शामिल किया गया है।

ताहलिया मैक्ग्राथ एक ऑलराउंडर हैं। अब तक 46 वनडे मैचों की 34 पारियों में 5 अर्धशतक लगाते हुए वह 29.65 की औसत से 771 रन बना चुकी हैं। वहीं 25 विकेट भी उनके नाम हैं। वनडे विश्व कप के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए वह बेहद अहम हैं।

ऑस्ट्रेलिया 1 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में होने वाले मैच से अपने विश्व कप अभियान का आगाज करेगी।

अब तक महिला वनडे विश्व कप के 12 एडिशन खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया सात बार चैंपियन रहते हुए सर्वाधिक सफल टीम है। इंग्लैंड चार बार खिताब जीत दूसरे नंबर पर रही है। न्यूजीलैंड ने एक बार (2000) में खिताब जीता था।

--आईएएनएस

पीएके/एएस