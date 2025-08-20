वनडे विश्व कप : भारतीय महिला क्रिकेट टीम विशाखापत्तनम में विशेष शिविर में हिस्सा लेगी

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। बीसीसीआई वनडे विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए विशाखापत्तनम में विशेष तैयारी कैंप लगा रही है। इसके लिए खिलाड़ियों को 24 अगस्त तक विशाखापत्तनम पहुंचने को कहा गया है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक, "विशाखापत्तनम में महिला क्रिकेट टीम के लिए विशेष शिविर एक सप्ताह चलेगा। शिविर में विश्व कप के लिए चयनित सभी 15 और रिजर्व खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कैंप के शेड्यूल की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 'ए' टीम के साथ गई खिलाड़ी, जो विश्व कप टीम का हिस्सा हैं, वे चार दिवसीय मैच के बाद सीधे कैंप में हिस्सा ले सकती हैं।"

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में दस दिवसीय तैयारी शिविर में भाग लिया था।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में आयोजित शिविर में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, मैच सिमुलेशन और कौशल-विशिष्ट अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

आगामी सप्ताह भर चलने वाले शिविर के लिए विशाखापत्तनम का चयन भारतीय टीम के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम को क्रमशः 9 और 12 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप लीग चरण के दो मैच यहां खेलने हैं।

विश्व कप के लिए घोषित 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और ऑलराउंडर अमनजोत कौर वापसी करने में सफल रही हैं। दोनों इंजरी की वजह से कुछ समय से क्रिकेट से दूर थीं।

विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। विश्व कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी।

भारतीय महिला टीम अब तक वनडे विश्व कप जीतने में सफल नहीं रही है। 2005 और 2017 में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी।

विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा।

--आईएएनएस

पीएके/एबीएम