वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटी पाकिस्तानी टीम, मगर सता रहा इस बात का डर

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तानी हेड कोच माइक हेसन ने कहा है कि उनकी टीम का पूरा फोकस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 से पहले एक ज्यादा मजबूत और संतुलित टीम बनाने पर है। पुरुषों का वनडे वर्ल्ड कप अगले साल अक्टूबर-नवंबर के बीच खेला जाना है। हालांकि, हेसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज को लेकर थोड़े चिंतित जरूर हैं।

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 मई से तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है। जैसे-जैसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ अपनी घरेलू वनडे सीरीज की तैयारी कर रहा है, हेसन ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले महीनों में खिलाड़ियों के चयन की रणनीति सिर्फ जाने-पहचाने नामों पर निर्भर रहने के बजाय खिलाड़ियों के पूल को बढ़ाने पर केंद्रित होगी।

हेसन ने पीसीबी के पॉडकास्ट पर कहा, "मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में, वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने खिलाड़ियों के ग्रुप को बड़ा करना होगा। इसलिए, हमेशा उन्हीं खिलाड़ियों को चुनने के बजाय, वनडे टीम अभी भी बन रही है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिन्हें हमें बेहतर बनाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डेढ़ साल बाद जब वर्ल्ड कप आए, तो हमारे पास सच में सबसे अच्छी टीम हो।"

वनडे वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। हेसन और उनके सपोर्ट स्टाफ ने 'व्हाइट-बॉल' ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य टीम के उभरते हुए खिलाड़ियों और सीनियर सदस्यों, दोनों का आकलन करना है।

पाकिस्तानी हेड कोच ने कहा, "पिछले दो हफ्ते कुछ नई प्रतिभाओं को पहचानने, उन्हें मौजूदा खिलाड़ियों के सामने चुनौती देने, और कमियों का पता लगाने के लिए अच्छे रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ युवा खिलाड़ी काफी होनहार हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।"

उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज पाकिस्तान की 16-सदस्यीय वनडे टीम में शामिल कई युवा खिलाड़ियों के लिए एक अहम 'टेस्टिंग ग्राउंड' का काम करेगी, खासकर तब जब टीम के कुछ मुख्य बल्लेबाज उपलब्ध नहीं हैं।

माइक हेसन ने कहा, "फखर जमान, सईम अयूब और उस्मान खान जैसे खिलाड़ियों के टीम से बाहर होने की वजह से, हमें कुछ युवा खिलाड़ियों को आजमाने का मौका मिला है, खासकर बल्लेबाजी के क्षेत्र में।"

हेड कोच का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के हाथों 0-3 से टी20 सीरीज में मिली करारी हार के बाद, इस बार पूरे जोश के साथ आएगी। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम से होगा, जो पिछली बार यहां अपने प्रदर्शन से काफी निराश और आहत थी।"

छोटे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को मिली हार के बावजूद, हेसन का मानना ​​है कि वनडे क्रिकेट अभी भी उनका सबसे मजबूत पक्ष है। हेसन ने कहा, "उनकी टीम काफी मजबूत दिख रही है और वे यहां खेलने आ रहे हैं। इस समय वनडे क्रिकेट शायद उनका सबसे मजबूत फॉर्मेट है। उनकी वनडे टीम निश्चित रूप से इस समय उनकी टी20 टीम से बेहतर है।"

टीम में कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किए जाने के बाद हेसन ने फैंस से धैर्य रखने की अपील की है, ताकि नई पीढ़ी के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के माहौल में खुद को ढाल सकें।

उन्होंने कहा, "इन युवा खिलाड़ियों के साथ थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। बेशक, अगर वे आते ही तुरंत शानदार प्रदर्शन करने लगें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की हकीकत यह है कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता।"

--आईएएनएस

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