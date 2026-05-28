वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला, जो इस टी20 वर्ल्ड कप में भी काम आएगा: हरमनप्रीत

चेम्सफोर्ड (यूके), 27 मई (आईएएनएस)। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मौजूदा चैंपियन भारत ने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया है। अब भारतीय टीम की निगाहें अपना पहला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर हैं, जो इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से शुरू होगा।

पिछले साल अपने घर पर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद, टीम इंडिया इस बड़े टूर्नामेंट के लिए अपनी आखिरी तैयारियां इंग्लैंड के साथ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलकर करेगी। पिछली व्हाइट-बॉल सीरीज में मेजबान टीम पर मिली जीत के बाद, भारतीय खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ इंग्लैंड के मैदान पर उतरेंगी।

हालांकि, कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए इंग्लैंड एक बहुत ही जानी-पहचानी जगह है। यहीं पर उन्होंने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2009 में भारत के लिए अपना डेब्यू किया था। भारतीय महिला टीम इस समय पूरे आत्मविश्वास में है। हरमन ने माना कि आगामी टूर्नामेंट का एक शानदार अंत उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा होगा।

बुधवार को चेम्सफोर्ड में मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "किसी भी क्रिकेटर के लिए, जिसने इंग्लैंड में अपना डेब्यू किया हो और फिर इंग्लैंड में ही वर्ल्ड कप जीता हो, यह किसी सपने के सच होने जैसा होगा। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए और भगवान से इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती। अब बस खुद को सकारात्मक सोच के साथ बनाए रखने और बार-बार सही चीजें करते रहने की जरूरत है, क्योंकि निरंतरता ही वह चीज है, जो हमेशा अच्छे नतीजे देती है। यह सब बस वहां जाकर खुद को खुलकर अभिव्यक्त करने और मैदान पर हर पल का आनंद लेने के बारे में है।"

कौर भारतीय टीम की एकमात्र ऐसी सदस्य हैं, जिन्होंने अब तक हुए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सभी संस्करणों में हिस्सा लिया है। अपने 10वें टूर्नामेंट से पहले कौर अपने नाम बड़ी उपलब्धि जोड़ चुकी हैं। वह महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाली पहली भारतीय कप्तान हैं।

इसी शानदार जीत से कौर और उनकी टीम आने वाले टूर्नामेंट के लिए प्रेरणा ले रही है, जिसके इस टूर्नामेंट के अब तक के सबसे कड़े मुकाबलों वाले संस्करणों में से एक होने की उम्मीद है।

कप्तान ने कहा, "मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला, वह आत्मविश्वास इस टी20 वर्ल्ड कप में भी हमारे काम आएगा। जब आप जीतते हैं, तो आपको पता होता है कि उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए आपने कौन-सी चीजें सच में बहुत अच्छी की हैं। हम जानते हैं कि दबाव में कैसे प्रदर्शन करना है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें इस टी20 वर्ल्ड कप में खेलते समय हमें आत्मविश्वास देंगी।"

ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप-1 में शामिल भारत का टूर्नामेंट का सफर 28 मई को इंग्लैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के साथ शुरू होगा। इसके बाद, भारतीय टीम टूर्नामेंट से पहले 8 और 10 जून को वार्म-अप मैचों में क्रमशः वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का सामना करेगी। टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारत का मुकाबला 14 जून को एजबेस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा।

--आईएएनएस

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