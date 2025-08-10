वनडे सीरीज : पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा वनडे, वेस्टइंडीज के लिए जीत जरूरी

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को त्रिनिदाद में दूसरा वनडे मैच खेला जाना है। पाकिस्तान सीरीज का पहला मुकाबला अपने नाम कर चुका है। ऐसे में मेजबान टीम को सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच जीतना ही होगा।

इस मुकाबले में पाकिस्तान को सलाम आगा और मोहम्मद रिजवान जैसे बल्लेबाजों से उम्मीद होगी, जिन्होंने पिछले 10 मुकाबलों में 40 से ज्यादा की औसत के साथ रन बनाए हैं, जबकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह गेंद से मेजबान टीम को परेशान करते नजर आ सकते हैं।

वेस्टइंडीज को कीसी कार्टी और शाई होप से बल्लेबाजी में उम्मीद होगी। वहीं, गेंदबाजी में जेडन सील्स और रोस्टन चेज पाकिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आ सकते हैं।

ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी मददगार है। यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग पसंद करती है। पिछले 10 मुकाबलों में यहां का औसत करीब 240 रन रहा है।

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच साल 1975 से लेकर अब तक कुल 138 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम ने 64 मैच जीते, जबकि 71 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, तीन मुकाबले टाई रहे।

पाकिस्तान ने ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले को पांच विकेट से अपने नाम किया था। वेस्टइंडीज की टीम 49 ओवरों में 280 रन पर सिमट गई। टीम के लिए इविन लुईस ने सर्वाधिक 60 रन बनाए, जबकि कप्तान शाई होप ने 55 रन की पारी खेली। इनके अलावा रोस्टन चेज ने 53 रन वेस्टइंडीज के खाते में जोड़े।

पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सर्वाधिक चार विकेट झटके, जबकि नसीम शाह ने तीन शिकार किए।

इसके जवाब में पाकिस्तान ने सात गेंदें शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। टीम के लिए हसन नवाज ने 63 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि कप्तान मोहम्मद नवाज ने 53 रन मेहमान टीम के खाते में जोड़े। मेजबान टीम के लिए शमर जोसेफ ने सर्वाधिक दो शिकार किए।

वेस्टइंडीज की टीम: ब्रैंडन किंग, इविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जंगू, ज्वेल एंड्रयू और जोहान लेयने।

पाकिस्तान की टीम: अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, फखर जमान, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज।

