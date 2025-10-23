खेल

वनडे सीरीज: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं

Oct 23, 2025, 05:49 AM

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एडिलेड में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम इस मुकाबले में बगैर किसी बदलाव के उतरी है।

इस मुकाबले में टीम इंडिया की कोशिश जीत के साथ सीरीज में बराबरी करने की होगी। मेहमान टीम को पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

भारत ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में निर्धारित 26 ओवरों के खेल तक 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवरों में 131 रन पर जीत दर्ज कर ली।

इस मुकाबले के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लंबे वक्त के बाद भारतीय टीम में वापसी की, लेकिन फैंस को निराश कर गए। कोहली 8 गेंदों में खाता नहीं खोल सके, जबकि रोहित शर्मा ने 14 गेंदों में 8 रन की पारी खेली। फैंस को उम्मीद है कि इस मुकाबले में 'रो-को' शानदार वापसी करेंगे।

एडिलेड में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन गुरुवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

इस सीजन एडिलेड की पिच काफी हद तक बल्लेबाजों के अनुकूल रही है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, हालांकि तेज गेंदबाजों को यहां पेस और उछाल मिल सकता है।

भारत ने पर्थ के मैदान पर अब तक कुल 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 9 में उसने जीत दर्ज की, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक मैच टाई रहा।

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा, जोश हेजलवुड।

