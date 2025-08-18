वनडे सीरीज : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी, जानिए कैसा है रिकॉर्ड?

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 19 अगस्त से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें तीन मुकाबले खेले जाएंगे। टी20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खेमा पूरे जोश के साथ इस वनडे सीरीज में उतरेगा।

साल 1922 से अब तक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 110 वनडे मैच खेले गए, जिसमें 55 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे, जबकि 51 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। इनके अलावा तीन मुकाबले टाई रहे, जबकि एक बेनतीजा रहा।

दोनों देशों के बीच पिछले 10 मुकाबलों को देखा जाए, तो साउथ अफ्रीका ने सात मैच जीते, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ तीन मुकाबलों को अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। साल 2023 के बाद से दोनों देश आपस में कभी वनडे मुकाबलों में एक-साथ नहीं खेले।

पिछले पांच मुकाबलों को देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया को 111 रन, 164 रन, 122 रन, 134 रन और तीन विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी है।

दोनों टीमों के बीच आगामी सीरीज का पहला मुकाबला 19 अगस्त को खेला जाएगा, जिसके बाद 22 और 24 अगस्त को मैके में सीरीज के अंतिम दो मुकाबले होंगे।

ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का कार्यक्रम:

19 अगस्त: पहला वनडे मैच (कैजली स्टेडियम, केर्न्स) सुबह 10 बजे से

22 अगस्त: दूसरा वनडे मैच (ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके) सुबह 10 बजे से

24 अगस्त: तीसरा वनडे मैच (ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके) सुबह 10 बजे से

साउथ अफ्रीका की टीमः टेंबा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी जोरजी, एडेन मार्करम, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, लुआन ड्रे प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और प्रेनेलन सुब्रायन।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन और एडम जांपा।

--आईएएनएस

आरएसजी